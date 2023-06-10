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有盈退休：政府不會講的樓價

名人薈萃 00:15 2023/06/10

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樓市低迷，地產發展商及物業代理，切身利益關係，當然大聲疾呼，要求政府撤消辣招，激活市場。財爺陳茂波在立法會代表政府，一口拒絕，態度堅決。究竟政府撤辣招的底綫何在？

【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
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樓市辣招竭炒風
首先，大家要明白，為何政府要推出辣招？簡單回答這問題：


一、不容本地及外地炒家將香港市場「舞到天咁高」（弄低則甚少），影響供求（這個是配合領導人方針——「樓是要來住的，不是要來炒的！」 ）；二、穩住飛升的樓價，期望慢慢回調至首置一族普通打工仔有機會上車，減少對政府的怨氣，以免社會不安。以上兩項，成功達到嗎？
第一項，差不多了達至目標，因炒樓根本無利可圖，炒家自然絕迹。加上，國內經濟下滑，「大款」個個重傷，哪來多餘錢來港掃貨？這正正是通關之後，香港樓市未見活躍之因。


那麼，第二項又如何？肯定是「革命尚未成功，同志仍需努力！」大家切勿被樓價回調一成多的錯覺迷惑，認為已跌了很多。錯錯錯！讓小弟帶大家回到2003年，當時平均樓價多少錢一平方呎？是2,600元！對！是2,600元！


樓價狂飆惹民憤
之後，就如脫韁野馬，狂飆至2018年的16,000多元，升足7倍有多。請問，打工仔怎不怒火滿腔？大家要不吃不喝多少年，才可買到一個兩房小單位？30年！政府不是地產商，沒有單一只為牟利的思維。反之，為配合中央政策，為安定民心，必定要繼續制定政策，推出辣招壓樓市，直至大部分中等收入一族可以上車。


這個價是甚麼？政府永不會公開講。既然如此，等小弟「亂講」啦！就是必須下調至10,000元左右，政府才會鬆綁，否則，想撤辣招？三個字——「唔使諗」！


就算去到樓房呎價10,000元，仍是樓市起步狂升前的4倍呀！記住，無人需要為地產商的利潤而服務。

 

【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
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欄名：有盈退休

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

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責任編輯：陳詠妍

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