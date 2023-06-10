【AI繪圖】Adobe推免費AI繪圖　輸入文字成生圖片　股價即創14個月高

免費AI繪圖用家再多一個選擇，美股知名繪圖軟件公司Adobe（美：ADBE）最新發布自家模型Firefly，加入人工智能（AI）生成式內容的戰團，暫時推出4個用法，包括「Text to image（文字生成圖片）」、「Generative fill（生成填充）」、「Text effects（文字效果）」以及「Generative recolor（生成重新著色）」，玩味十足，股價趁機坐上了今輪最火熱的AI牛，股價連升兩天，由418.32美元一度急升見466.59美元，創14個月高位，兩天最多累升12%，收市回順至454美元。

Adobe Firefly（Beta）（https：//firefly.adobe.com/）須先成為會員，才可免費使用。

Firefly未來將推出「3D to image（ 3D轉圖像 ）」及「Extend image（ 擴展圖像 ）」兩個服務，預期未來6個功能將逐步整合至旗下多個不同的付費訂閱服務。

Adobe宣布旗下一站式內容創作軟 Adobe Express 新版本即日展開測試，將 Adobe Firefly 生成式 AI 功能整合其中，不單是專業設計人員，一般人也可以利用 Adobe Express 創作帖子、圖像、影片、照片、PDF 等，並分享到社交平台。

生成式 AI 功能可以利用文字描述，製造影像和文字效果，以增強社交媒體帖文、海報或傳單等效果。

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記者：葉志偉