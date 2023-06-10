  • 29°C
香港時間 : 2023610日 (週六) 08:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI繪圖】Adobe推免費AI繪圖　輸入文字成生圖片　股價即創14個月高

股市 07:43 2023/06/10

分享：

分享：

免費AI繪圖用家再多一個選擇，美股知名繪圖軟件公司Adobe（美：ADBE）最新發布自家模型Firefly，加入人工智能（AI）生成式內容的戰團，暫時推出4個用法，包括「Text to image（文字生成圖片）」、「Generative fill（生成填充）」、「Text effects（文字效果）」以及「Generative recolor（生成重新著色）」，玩味十足，股價趁機坐上了今輪最火熱的AI牛，股價連升兩天，由418.32美元一度急升見466.59美元，創14個月高位，兩天最多累升12%，收市回順至454美元。

Adobe Firefly（Beta）（https：//firefly.adobe.com/）須先成為會員，才可免費使用。

Firefly未來將推出「3D to image（3D轉圖像）」及「Extend image（擴展圖像）」兩個服務，預期未來6個功能將逐步整合至旗下多個不同的付費訂閱服務。

Adobe宣布旗下一站式內容創作軟 Adobe Express 新版本即日展開測試，將 Adobe Firefly 生成式 AI 功能整合其中，不單是專業設計人員，一般人也可以利用 Adobe Express 創作帖子、圖像、影片、照片、PDF 等，並分享到社交平台。

生成式 AI 功能可以利用文字描述，製造影像和文字效果，以增強社交媒體帖文、海報或傳單等效果。

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

相關文章：

【字節跳動】TikTok擬將電商業務規模擴大逾三倍　爭取今年銷售達200億美元

【瑞信危機】瑞銀獲瑞士政府保證　承擔收購瑞信近百億美元損失

記者：葉志偉

美元 媒體 人工智能 社交平台 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【HSBC滙豐】英國勁加息預期　滙豐英國據報暫時撤銷透過經紀服務按揭交易

下一篇文章

【AI浪潮】AI生成馬斯克嬰兒相網絡瘋傳　連馬斯克也親回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】富邦突推新港元定存　3個月賺息料逾萬元
【港元定存】富邦突推新港元定存　3個月賺息料逾萬元
【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683突延遲上市　將退回申請股款、消息指將減價重新招股
【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683突延遲上市　將退回申請股款、消息指將減價重新招股
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌21點　京東美股低1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌21點　京東美股低1%（不斷更新）
【TSLA】Tesla充電網成行業標準取突破、盤後升近半成　通用汽車明年接入Tesla超級充電樁
【TSLA】Tesla充電網成行業標準取突破、盤後升近半成　通用汽車明年接入Tesla超級充電樁
【幣安風暴】幣安美國：暫停美元存款、最快6月13日停美元提款
【幣安風暴】幣安美國：暫停美元存款、最快6月13日停美元提款
【美股收市】特斯拉11連升累漲34% 納指續揚0.2% 道指升43點（不斷更新）
【美股收市】特斯拉11連升累漲34% 納指續揚0.2% 道指升43點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款