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【HSBC滙豐】英國勁加息預期　滙豐英國據報暫時撤銷透過經紀服務按揭交易

股市 07:56 2023/06/10

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【HSBC滙豐】滙豐據報在英國暫時撤銷透過經紀服務的按揭交易

HSBC滙豐 （00005） 據報周四（8日）在英國暫時撤銷了通過經紀服務進行的按揭貸款交易，因為利率上升的影響波及英國樓市。CNBC報道引述滙豐周五（9日）表示，該行正定期檢視情況。但該行沒交代新的交易會否與之前的產品不同。

滙豐在一份聲明中表示，該行偶爾需要限制每天透過經紀接受的新業務量，而現有客戶的所有產品和利率仍然可用，該行將繼續定期審查情況。該行強調其仍然對新的按揭貸款業務開放。

市場料英國續加息　基準利率11月或見5.5厘

報道指，對上一次英國滙豐發生相類事件是去年9月底，當時市場混亂引發對基準利率上升的擔憂後，滙豐一日內撤下數百個按揭貸款交易報價。

英倫銀行自2021年底開始加息，每次議息都加息，幅度介乎0.25厘至0.75厘，至今已加至4.5厘，該央行6月22日將會議息。此外，8月3日、9月21日及11月2日亦會議息，市場預期該4次會議將會各加息0.25厘，11月利率將加至5.5厘。

相關文章：

【英國加息】英倫銀行加息0.25厘符預期　英鎊滙價靠穩　兌港元9.87算

編輯：胡學能

港股 英國 銀行 英鎊 通脹 滙豐控股（00005）
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