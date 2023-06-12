【供應鏈】數碼供應鏈四大新趨勢　不可忽視

在過去疫情肆虐的3年，環球供應鏈面臨了嚴峻的挑戰，而供應鏈斷裂曾使香港的零售、餐飲、藥物、生活日常用品，以至不同行業所需的物料、工具和設備等導致物價上升，為經濟和民生受帶來嚴重影響。

根據去年香港物流協會就香港供應鏈斷裂的調查顯示，跨境陸路貨物運輸時間和成本大幅增加，曾經比以前耗時6至12倍；空運曾因機組人員檢疫問題而影響了營運效率；來往中國內地的船運時間也曾經從以前的1天增加到5天。

降低營運及供應鏈風險是企業當前，甚至是未來的首要工作。根據國際貿易組織MHI早前發表的2023年《完善的供應鏈：透明度、可持續性和商業案例》行業報告指出四大趨勢，可為各行各業如何應付供應鏈挑戰提供一些方向 ：

供應鏈仍面臨著人才相關挑戰：預料這個項挑戰繼續存在，而營運供應鏈的人員對供應鏈能否成功運作至關重要；透過招聘、培養及保留人才，對相關人員的持續投資是長遠成功的關鍵。有90%受訪機構計劃通過招聘和培養，加強對員工的投資。

數碼化是供應鏈的未來：供應鏈數碼化後可提升速度、連接能力及資訊透明度，使企業能夠受惠於準確、可共享、安全及可協助決策的數據。有86%的受訪製造業及供應鏈專家預計，在2027年前，自動化、互連、智能及靈活的數碼化供應鏈將會成為常態。有否採用自動化及數碼技術對供應鏈的成功重要攸關，可協助於供應鏈中建立靈活、高透明度及準確匯報機制，從而減低來自依靠員工的壓力。軟件即服務的可擴展性及靈活性，讓企業可輕鬆測試及使用各種新技術，從而加速部署新技術及自動化方案。

鞏固與供應商和客戶合作是關鍵：與供應商及客戶保持緊密合作可顯著降低各種網絡及供應鏈中斷的風險。未來的供應鏈將以客戶為中心，把客戶的意見融入業務運營，從而實現具智能化的決策。

商業智能和人工智能崛起：安全、準確及可共享的數據將會是未來的黃金標準。先進的分析、人工智能及區塊鏈技術將實現新一代商業智能，協助應付及消除各種潛在供應鏈中斷的問題。這些技術為完善的供應鏈提供端對端的全面透明度，以及安全的數據共享功能，為企業提供有助決策的見解能力，大大改善供應鏈運作。

總括而言，人才、數碼化、鞏固合作夥伴關係，以及放眼於商業智能及人工智能是未來供應鏈的重要趨勢。請盡早採取行動，透過採用如Epicor Kinetic 雲端企業資源規劃方案，可協助製造商為應付未來供應鏈上瞬息萬變的潛在挑戰作好準備，提高供應鏈營運效率並加強靈活性。