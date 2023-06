▲ 【AI浪潮】AI生成馬斯克嬰兒相網絡瘋傳 連馬斯克也親回應

Tesla特斯拉(美:TSLA)行政總裁馬斯克(Elon Musk)去年完成收購的Twitter,近日有用戶分享一張人工智能(AI)生成的馬斯克嬰兒相,相關貼文更指稱馬斯克正研究一些抗衰老配方,該貼文至今有逾200萬瀏覽量和35.4萬個點讚,連馬斯克本人亦親自回應,寫道:「我想我可能服食得太多了。( I think I maybe took too much.)」

編輯:胡學能