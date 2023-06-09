商經局匈牙利推廣香港優勢和營商機遇

下一篇文章
【優惠着數】迎消費旺季 着數優惠情報合集（不斷更新）
商務及經濟發展局局長丘應樺在訪問匈牙利布達佩斯的兩日行程中（布達佩斯時間6月8及9日），向當地公司和企業家推廣香港的獨特優勢和龐大潛力。
【行業收益】2023年首季服務行業收益 旅遊會議及展覽服務按年升4倍
【中小企業】統計處調查：5月中小企業務收益下跌
丘應樺早前在法國巴黎出席經濟合作及發展組織理事會部長級會議後，轉往布達佩斯訪問，與當地政府官員和商界會面，向他們介紹香港的最新經貿發展，並就加強不同領域的合作交換意見。
丘應樺表示，香港與匈牙利一直保持緊密的雙邊貿易關係。在2022年，香港與匈牙利的雙邊商品貿易額達178億港元。匈牙利在歐洲聯盟成員國中，為香港第七大貿易夥伴。在中國內地與匈牙利的貿易額中，約11.4%（133億港元）經由香港轉口。
他強調，香港在「一國兩制」下享有獨特優勢，是匈牙利企業進入粵港澳大灣區市場和參與「一帶一路」倡議的理想門戶。他亦向匈牙利政府官員和商界領袖簡介香港在招商引資方面的新措施，以增強發展動能。
丘應樺與匈牙利中央銀行副行長康德拉其·喬巴、匈牙利外交與對外經濟部副部長馬加兒．李文德和匈牙利經濟發展及國家金融服務國務秘書羅高．馬特會面，了解匈牙利的經濟發展，以及貨幣和金融政策。他亦藉此機會參觀由來自香港的女商人創辦的Q Contemporary美術館。
布達佩斯時間6月8日，丘應樺首先與匈牙利香港商會代表出席圓桌午餐會，然後分別與匈牙利國民議會副議長雅各布．伊什特萬和匈牙利工商會會長帕拉格．拉斯洛會面，就促進兩地更緊密經貿合作交換意見。
丘應樺此行亦與中國駐匈牙利大使館臨時代辦楊超晚宴，介紹香港的最新發展。丘應樺其後轉往沙特阿拉伯利雅得，出席在6月11日（利雅得時間）舉行的中阿合作論壇第十屆企業家大會。他將於6月12日返港。