【帶你睇盤】屯門一房上車盤首期43萬　衣食住行方便齊全

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【大行報告】摩通：中港開放及經濟復甦利好下半年 港銀股首選中銀香港及恒生
屯門樓價相對低水，向來吸引不少用家、上車客尋寶。今次利嘉閣介紹的屋苑為時代廣場。屋苑最大賣點是坐落在屯門市中心，位處大型商場上蓋，亦鄰近屯門站及巴士總站，衣食住行非常方便，向來深受用家及收租客歡迎。
放盤單位為時代廣場C座極高層6室，實用面積272平方呎，一房間隔，現叫價430萬元（最後更新日期：6月9日）。若承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要43萬元，月供17,378元，壓力測試的入息要求則約36,622元。
|放盤單位
|時代廣場C座極高層6室（物業編號：BN78010130）
|實用面積
|272平方呎
|間隔
|一房
|叫價
|430萬元（最後更新日期：6月9日）
|賣點
|
間隔方正，簡潔裝修。
開放式設計，地方更實用。
對流窗，空氣流通。
步行5至6分鐘到達港鐵屯門站。
毗鄰屯門市廣場，生活配套齊備。
首期43萬起，上車之選。
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以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢