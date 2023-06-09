【帶你睇盤】屯門一房上車盤首期43萬　衣食住行方便齊全

屯門樓價相對低水，向來吸引不少用家、上車客尋寶。今次利嘉閣介紹的屋苑為時代廣場。屋苑最大賣點是坐落在屯門市中心，位處大型商場上蓋，亦鄰近屯門站及巴士總站，衣食住行非常方便，向來深受用家及收租客歡迎。

放盤單位為時代廣場C座極高層6室，實用面積272平方呎，一房間隔，現叫價430萬元（最後更新日期：6月9日）。若承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要43萬元，月供17,378元，壓力測試的入息要求則約36,622元。

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放盤單位 時代廣場C座極高層6室（物業編號：BN78010130） 實用面積 272平方呎 間隔 一房 叫價 430萬元（最後更新日期：6月9日） 賣點 間隔方正，簡潔裝修。 開放式設計，地方更實用。 對流窗，空氣流通。 步行5至6分鐘到達港鐵屯門站。 毗鄰屯門市廣場，生活配套齊備。 首期43萬起，上車之選。

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