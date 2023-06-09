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【帶你睇盤】屯門一房上車盤首期43萬　衣食住行方便齊全

股樓投資 21:22 2023/06/09

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屯門樓價相對低水，向來吸引不少用家、上車客尋寶。今次利嘉閣介紹的屋苑為時代廣場。屋苑最大賣點是坐落在屯門市中心，位處大型商場上蓋，亦鄰近屯門站及巴士總站，衣食住行非常方便，向來深受用家及收租客歡迎。 

放盤單位為時代廣場C座極高層6室，實用面積272平方呎，一房間隔，現叫價430萬元（最後更新日期：6月9日）。若承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要43萬元，月供17,378元，壓力測試的入息要求則約36,622元。 

    點擊圖片放大
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放盤單位 時代廣場C座極高層6室（物業編號：BN78010130）
實用面積 272平方呎
間隔 一房
叫價 430萬元（最後更新日期：6月9日）
賣點

間隔方正，簡潔裝修。

開放式設計，地方更實用。

對流窗，空氣流通。

步行5至6分鐘到達港鐵屯門站。

毗鄰屯門市廣場，生活配套齊備。

首期43萬起，上車之選。

同場加映 【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3qB6GL5

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

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撰文 : 黃卓賢

屯門市廣場 利嘉閣 時代廣場 二手市場 私人屋苑

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