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【單位直擊】獲父親資助上車　年輕夫婦即「租轉買」 461萬搶購青衣美景花園

股樓投資 20:37 2023/06/09

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近年樓價下跌，有租樓多年的年輕夫婦趁機入市，並在父親資助下，成功購入青衣美景花園上車。中原地產許偉業說，美景花園6座中層A室，實用面積432平方呎，兩房間隔，原開價480萬元放盤，放盤5日後以461萬元沽出，實用呎價約10,671元。 

許偉業透露，買家為區內年輕夫婦，已租樓6年，有感樓價已回落一段時間，認為現時是洽當時候入市，原留意葵青嘉翠園的二手單位，但資金有限，故將目標轉向美景花園，尋找430萬至480萬元的放盤，終於日前睇中上址。由於已有數枱客還價，該年輕夫婦不敢怠慢，並即時通知父親幫忙及資助。不過，父親比較看淡後市，只肯出價430萬元，較銀行估價470萬元低。其後業主透露，有買家曾出價460萬元洽購，但自己仍不願成交。最終，該父親決定追價1萬元至461萬元，即成功接貨。 

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資料顯示，原業主於2014年6月以345萬元購入上址，持貨9年，現帳面獲利116萬元，物業期內升值33.6%。 

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撰文 : 黃卓賢

美景花園 中原地產 二手市場 私人屋苑

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