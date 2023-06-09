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【蔚來9866】蔚來首季淨虧損48億元 按季收窄18.1% 首季交付量3.1萬 毛利率1.5%

股樓投資 20:28 2023/06/09

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蔚來集團（09866）公布，截至3月底止首季淨虧損為48億元（人民幣，下同），按年擴1.6倍，按季則收窄17.8%；非公認會計準則經調整淨虧損41.5億元，按年擴大2.2倍。季內銷售額92.2億元，按季大跌37.5%。

集團首3個月交付量31,041輛，按年增長20.5%，按季則下跌22.5%；而汽車毛利率為5.1%，而2022年第一季度為18.1%、2022年 第四季度為6.8%。集團總體毛利率為1.5%，而2022年第一季度為14.6%、2022年第四季度為3.9%。

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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蔚來於2023年4月的交付量為6,658輛，於2023年5月為6,155輛。截至2023年 5月31日，自成立以來蔚來汽車累計交付量達333,410輛。

2023年5月24日，蔚來在中國推出智能電動全能SUV全新ES6，並於翌日開始交付。蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，「憑藉精緻的設計、優良的性能、卓越的舒適性和先進的數字系統，全新ES6收到了用戶的一致好評。」

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記者：李兆明

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蔚來－SW（09866） 汽車 中國市場 港股

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