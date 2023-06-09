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【中國經濟數據】易綱：近期CPI、PPI雙降因去年高基數　今季GDP增速料較高

宏觀解讀 19:47 2023/06/09

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人行網站公布，人行行長易綱在周三（7日）於上海主持召開座談會，與部分在滬企業和金融機構代表深入交流。他表示，近來月份CPI、PPI環比下降，主要受兩方面因素影響。

一是供需恢復存在時間差。易綱表示，在穩經濟一攬子政策有力支持下，國內生產持續加快恢復，農副產品生產穩定、物流渠道暢通，居民「菜籃子」、「米袋子」供應充足。同時，汽車、家裝等大宗消費需求偏弱。

二是基數效應明顯。他指，去年國際油價一度逼近每桶140美元大關，今年以來已回落至80美元附近，帶動中國物價按年漲幅走低；去年3月鮮菜價格受疫情擾動影響反季節上漲，對今年也存在高基數影響。

預計CPI下半年有望回升

易綱強調，實體經濟生產、分配、流通、消費是循環過程，而隨着消費場景恢復，居民消費逐步提升，1至4月社會消費品零售總額累計增長8.5%，比去年全年加快8.7個百分點。居民消費支出擴大將轉化為企業和勞動者收入，進而又會帶動更多的消費。預計今季GDP按年增速會比較高（主要是基數效應），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI按年將在1%以上。他強調，有信心、有能力、有條件實現今年兩會確定的預期增長等目標。

易綱在上海走訪了寶武集團，現場了解企業經營和金融服務情況，而其主持召開的座談會，寶武集團（滬：600019）、上汽集團（滬：600104）、吉祥航空（滬：603885）、飛利浦投資、建設銀行 （00939） 上海市分行、花旗銀行（中國）等中外資企業和金融機構負責人參加座談會。

相關文章：

【中國經濟數據】中國5月PPI按年跌4.6%、連跌8個月兼遜預期　CPI升0.2%

編輯：胡學能

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