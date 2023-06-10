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法國下月強制75家食品公司減價 不遵守會受當局制裁

環球政經 17:21 2023/06/10

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法國政府宣布，已與當地75家大型食品生產商達成協議，要求對方從下月起降低數百種產品的售價。此舉旨在抑制食品價格的快速上漲，減輕民眾的生活負擔。

同場加映﹕【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

法國5月份的通脹率已跌至6%，降幅超出預期，但食品價格依然上漲14%。財長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，食品生產商支付的原材料價格已有減少的跡象，因此向生產商施壓，最終取得共識。

【濠賭股】里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值【見下頁

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他補充，最快在7月，部分食品價格會下調2%至10%，受惠產品清單將於下周公佈，其中包括麵食、家禽類和油等。此外，政府將巡查減價情況，如有食品商違背承諾，將會面臨處分。

同場加映﹕【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

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記者：郭秀慧

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經濟 制裁 通脹 法國

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