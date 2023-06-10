摩通資管CIO： 目前市況如同08年金融危機爆發前

據外媒報道，摩根大通資產管理投資總監Bob Michele表示，目前市況讓他想起2008年金融危機爆發前的，那段欺騙大家的平靜期，與當年一樣，現時投資者擔心美國銀行體系的穩定性，而摩通亦與當年一樣，在危機時期出手收購陷入困難的競爭對手，以平息市場的緊張情緒。

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他表示，目前市場人士認為目前是一場危機，並有政策作回應，危機似乎已經解決，但他預測未來數月將是暴風雨前夕。他指出，在過去的加息周期中，經濟衰退平均在美國聯儲局最後一次加息後的13個月開始，而聯儲局剛於5月加息，因此未來可能會出現經濟衰退。

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他又指，其投資組合傾向保守，持有投資級別企業債及證券化抵擇貸款，為未來數季實質經濟出現收縮3至5%的情況作準備。他指出，地區銀行、商業房地產和垃圾級別企業債的債權人可能會受到最大的痛苦。

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他認為，危機尚未解決，只是憑政府的支持暫時穩定局面。他亦補充，許多城市的市中心辦公空間幾乎空無一人，高利率可能導致債務再融資的業主放棄貸款，這些違約將打擊地區銀行投資組合和房地產投資信託基金。

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記者：郭秀慧