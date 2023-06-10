【領展 823】據報有意出售內地7個物業項目 領展回應指沒有根據

據內地傳媒報道，領展房產基金（00823）正計劃出售其在內地的7個物業項目，包括6個零售物業和1個辦公樓物業，分別位於北京、上海、廣州和深圳等地。

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據早前領展發出的公告，這7個物業項目的收購總價約為283.2億元（人民幣，下同），其中上海領展企業廣場的收購價格最高，約為66.3億元，其次是深圳領展中心城，收購價格約為66億元。而據領展截至今年3月底的全年業績，來自內地零售、辦公室及物流物業的租金收益為12.6億港元，按年減少9%。

對於內地媒體的有關報導，領展公司發言人回應稱，傳聞沒有根據。

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記者：郭秀慧