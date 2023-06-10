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【花旗裁員】花旗計劃再於倫敦裁員50人 涉投行及企業金融部門

環球政經 14:36 2023/06/10

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花旗（美：C）據報計劃在倫敦裁減50名員工，當中投資銀行部門裁員30人，企業銀行部門裁員20人。報道引述消息人士指，裁員涉及各級別員工，約佔該兩個部門總人數5%。此舉是在其他華爾街銀行，如高盛和摩根士丹利進一步裁員後,花旗對交易收入持續下滑作出的調整。

同場加映﹕【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

據知情人士透露，宏觀經濟前景不明朗，加上市場動盪，限制了併購活動，華爾街投資銀行的交易業務仍面對困境，因此花旗有必要削減成本。另外，上周有外媒報道，花旗已解散提供外匯市場評論和分析的全球團隊，涉及倫敦和紐約部分職位，其中部分員工已離職，部分則調職至其他部門。

值得留意的是，花旗今年較早時已在全球裁減數百員工，投資銀行部門受影響較大。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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記者：郭秀慧

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