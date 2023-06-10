【資金流】外資上月流出中國債市72億美元 股市流入1億美元

國際金融協會（IIF）數據顯示，外資在5月繼續流出中國債市，外流資金達到72億美元，連續5個月錄得淨流出。但同期流入中國股市資金則為1億美元。

同場加映﹕【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

IIF經濟師Jonathan Fortun指出，5月外資流出中國債市72億美元，4月時更流失100億美元，3月流走79億美元。過去1年，外資累計流出中國債市共590億美元。相比之下，外資在同期流入中國股市337億美元。

另一方面，根據數據，新興市場上月錄得資金淨流入達到104億美元，已是連續5個月錄得淨流入。

【濠賭股】里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映﹕【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧