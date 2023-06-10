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【資金流】外資上月流出中國債市72億美元 股市流入1億美元

股樓投資 13:43 2023/06/10

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國際金融協會（IIF）數據顯示，外資在5月繼續流出中國債市，外流資金達到72億美元，連續5個月錄得淨流出。但同期流入中國股市資金則為1億美元。

同場加映﹕【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

IIF經濟師Jonathan Fortun指出，5月外資流出中國債市72億美元，4月時更流失100億美元，3月流走79億美元。過去1年，外資累計流出中國債市共590億美元。相比之下，外資在同期流入中國股市337億美元。

另一方面，根據數據，新興市場上月錄得資金淨流入達到104億美元，已是連續5個月錄得淨流入。

【濠賭股】里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

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記者：郭秀慧

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