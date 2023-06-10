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據報微軟將多達40名AI專家 由中國調到加拿大

環球政經 12:45 2023/06/10

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據《金融時報》報道，美國科技巨頭微軟（Microsoft）正將部份頂級人工智能（AI）研究專家從中國撤出，調往加拿大。知情人士透露，總部設在北京的微軟亞洲研究院（MSRA）已着手辦理簽證，將多達40名人工智能研究專家轉移到位於溫哥華的研究所。

同場加映﹕【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

報道引述專家指，此舉是微軟在中美關係日趨緊張下的防禦舉措，避免頂尖人才被中國科技企業挖角，以研發如中國版ChatGPT等人工智能工具。據了解，微軟亞洲研究院由台灣科學家李開復創立，一直是中國科技人才的重要培訓中心，培育出多名中國科技界領袖。

【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【見下頁

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記者：郭秀慧

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