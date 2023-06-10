《富爸爸，窮爸爸》作者警告﹕史上最大房地產崩盤將至 籲買3種避險資產

據外媒報導，《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日在Twitter發文警告，2023年將迎來史上最大的房地產崩盤，可能引發比2008年全球金融危機更嚴重的經濟衰退。面對這樣的風險，他建議投資者轉向黃金、白銀和比特幣等避險資產。

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他指出，商業房地產市場的崩潰將是這場經濟衰退的主要原因，呼籲人們重新考慮對房地產市場穩定性的看法。他以舊金山為例，該市在疫情期間辦公樓需求大減，導致商用建築價格暴跌，而舊金山2019年曾經是極為熱門的辦公大樓，但在2023年已經貶值了70%。

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在全球經濟前景趨於低迷的情況下，他建議投資者要保護自己的財富，可以將資金投向黃金、白銀和比特幣等避險標的。他預測，到2025年，貴金屬將實現巨大收益，主要受到經濟崩潰帶來的推動力影響。此外，他認為，面對危機，美國聯邦儲備系統（Fed）可能將印製數十億美元以支撐市場，進而擴大國家債務並侵蝕美元價值。

他亦將即將到來的房地產崩盤與2008年雷曼危機相比，認為其影響不容小覷。特別是在美國地區性銀行已於3月倒閉的情況下，投資者應提高對金融風險的警覺。

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記者：郭秀慧