【大行報告】 內房板塊估值低企為入市良機 滙豐研究籲留意4大主題

滙豐研究發表報告指，內房股經歷首季強勁反彈後，市場情緒由樂觀轉為失望，主要是4至5月樓市數據走弱，前景面臨實際考驗。不過，該行認為不應過於悲觀，因估值低企反而為入市良機。

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該行表示，內房估值現徘徊於去年11月低位，投資者對復甦感到疑惑。該行認為，唯一出路在於政策明確支持，包括宏觀刺激措施、政策性銀行寬鬆措施，以及精準調整房地產政策，若然缺乏政策支持，房市銷售及消費難以回暖。該行指出，政策支持需要全面，涵蓋向房企提供流動性、調低首付按揭利率、稅收優惠及放寬限購等。

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內房板塊中，該行看好華潤置地（01109）、中海外（00688）及碧桂園（02007），均予「買入」投資評級，目標價分別為47.9元、26.8元及2.9元。

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該行指，若內地新屋動工及竣工意外增加，可刺激相關板塊復甦。該行亦推薦4大內房主題，共推薦14隻股票，包括﹕一、盈利可見度高的股份股票，如家具股中的格力電器（深﹕000651）及美的（深﹕000333）；二、受惠「618」促銷股份，如家具股中的敏華控股（01999）；三、有出口業務的股份，如中國重汽（03808）；四、受惠調整經營模式的股份，如中國建築（03311）。

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記者：郭秀慧