【大行報告】 現價已反映供股影響 中金上調越秀地產目標價15%

中金發表研究報告指，越秀地產（00123）以100股供30股的方式進行供股，以輕微超購完成，淨籌83億元。該行相信，雖然越秀自4月宣布供股以來，股價累跌28%，但市場已充分消化其稀釋每股盈利的影響，現股價相當於目前財年及明年財年預測市盈率分別6.6倍及6.4倍，處於合理水平。

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該行認為，作為廣州的國企，越秀地產擁有穩健的財務及充足的土地資源，長期而言，預期公司的銷售和盈利增長將高於同業，而越秀供股也有助於今年進一步進行土地收購，並推動未來的銷售增長。該行維持對越秀今年盈利預測不變，但基於項目交付速度的調整，上調明年盈利預測6%至48億元人民幣，按年增長11%。

中金維持越秀地產「跑贏行業」評級，目標價由10.1元上調15.3%至11.65元。

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記者：郭秀慧