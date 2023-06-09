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【瑞信危機】瑞銀獲瑞士政府保證　承擔收購瑞信近百億美元損失

股市 18:45 2023/06/09

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瑞銀集團（UBS）早前公布，預計最快於6月12日完成收購瑞士信貸（Credit Suisse）。最新消息指，瑞銀與瑞士政府簽訂保障損失（loss protection協議，瑞士政府將承擔瑞信收購過程中的其中90億瑞士法郎（約100億美元）損大，以便為該收購交易掃清主要障礙。

首50億瑞郎損失由瑞銀承擔

瑞士政府周五在聲明中表示，瑞銀與政府的協議在6月9日簽署，根據協議條款，瑞銀將承擔首50億瑞郎的損失，若有更多損失，瑞士政府將承擔隨後的90億瑞郎。政府稱，涵蓋的資產組合主要包括貸款，衍生品，遺留資產和結構性產品。瑞銀將因這項協議向政府支付保證費。

瑞士政府在聲明中表示，聯邦政府和瑞銀的首要任務是將潛在損失和風險降至最低，從而最大程度地避免訴諸聯邦擔保。又指促成這筆交易是為了維護金融穩定，避免對瑞士經濟造成損害，但同意因瑞銀接管不適合其業務及風險狀況的資產組合而造成部分損失，故此需提供擔保。

確認總部繼續保留在瑞士

協議規定，在收購之後，瑞銀必須支持瑞士發展成為金融中心的地位。瑞銀已確認在協議期間將合併後集團的總部保留在瑞士，並表示會以謹慎和勤奮的方式管理這些資產，並打算將這些資產的任何損失降至最低，並最大限度地實現價值。

瑞銀集團今年3月宣布，以22.48股瑞信股份換1股瑞銀股份，緊急收購同業瑞信。

 

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編輯：葉志偉

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