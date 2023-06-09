【潤地1109】潤地5月合同銷售313億 按年升54.1% 投資物業租金收入增長20.4%

華潤置地（01109）公布，5月份實現總合同銷售金額約313億元（人民幣，下同），總合同銷售建築面積約 104萬平方米，分別按年增加54.1%及9%。同期，權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約229.4億元及782,634平方米，分別按年增加71.7%及16.7%。

2023年累計合同銷售金額約1,433.3億元，總合同銷售建築面積約567.1萬平方米，分别按年增加76.2%及36.5%。

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓 推薦20隻改革受惠股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

集團5月投資物業實現租金收入約20.7億元，按年增長20.4%。2023年累計投資物業實現租金收入約101億元，按年增長25%。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮 好友咪亂嚟

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明