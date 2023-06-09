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【潤地1109】潤地5月合同銷售313億 按年升54.1% 投資物業租金收入增長20.4%

股樓投資 19:16 2023/06/09

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華潤置地（01109）公布，5月份實現總合同銷售金額約313億元（人民幣，下同），總合同銷售建築面積約 104萬平方米，分別按年增加54.1%及9%。同期，權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約229.4億元及782,634平方米，分別按年增加71.7%及16.7%。

2023年累計合同銷售金額約1,433.3億元，總合同銷售建築面積約567.1萬平方米，分别按年增加76.2%及36.5%。

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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集團5月投資物業實現租金收入約20.7億元，按年增長20.4%。2023年累計投資物業實現租金收入約101億元，按年增長25%。

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記者：李兆明

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華潤置地（01109） 中國市場 港股

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