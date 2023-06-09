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【日本負利率】日央下周議息　路透引消息料維持負利率、續控制孳息率曲線

宏觀解讀 18:33 2023/06/09

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【日本負利率】日央下周議息　路透引消息料維持負利率、續控制孳息率曲線

日本央行下周議息，路透引述消息人士指，預計日本央行下周將維持超寬鬆的貨幣政策及其對經濟溫和復甦的預測，因為強勁的企業和家庭支出可緩解海外需求放緩的打擊。

消息人士稱，在6月16日結束的為期兩天的政策會議上，央行可能會維持其負0.1%的短期利率目標，以及在其孳息率曲線控制（YCC）政策下設定的0%的10年期債券收益上限。

央行據報或提通脹超最初預測

路透引述消息指，屆時央行還可能發出信號，表明通脹率超出其預測，這將增加其在7月份進行的季度評估中提高價格預測的機會。

然而，日本央行行長植田和男強調，在工資持續增長並伴隨著價格上漲之前，需要維持超寬鬆政策。故通脹觀點的任何提升，預料不太可能自動引發加息。而植田今告訴國會，企業的定價行為正在顯示出變化，這些變化可能有助於推動通脹率較預期更高。

消息人士表示，消費似乎在維持並支撐着日本經濟，「但日本央行必須支持經濟，以確保最近的積極跡象得以持續，並幫助日本可持續實現2%通脹率」。

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編輯：胡學能

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