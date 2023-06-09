Palantir CEO：叫停研發AI的企業之所以呼籲 只因他們無AI產品

馬斯克早前與有影響力的人士聯名發公開信，呼籲停止超出GPT-4等模型規模的人工智能（AI）研究。數據分析公司Palantir（PLTR）行政總裁Alex Karp表示，不同意暫停AI研究的想法。

Karp說：「許多人要求暫停（發展新AI模型），是因為他們沒有（AI）產品。」他認為，暫停研究可能會讓AI行業對手獲得優勢，不僅是在商業應用方面，而且在軍事方面。Karp認為，在研究AI的同時，讓別人在這兩個領域都有優勢，將是一個不利的策略。

當被問及他是否希望出現類似於冷戰時期軍備競賽的AI競賽時，Karp承認，AI軍備競賽已經存在，而Palantir處於領先地位，放慢速度並不能阻止這場競賽。

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Karp強調，這場競賽的重大影響在於AI的軍事應用，他引用烏克蘭軍隊利用Palantir的技術獲得對俄羅斯軍隊的優勢作例子。

Palantir的AI軟件在戰場上對每個國家都構成挑戰，尤其是對手，因為他們不能讓優勢溜走。Karp認為，這是一場保持或放棄AI領先優勢的競賽。

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