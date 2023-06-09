美聯黃建業：香港大病初愈　宜「火速進補」　即撤辣有6大利好

美聯集團（01200）今日舉行股東周年大會。集團主席黃建業於會後表示，香港已全面通關近半年，復常步伐未如預期，樓價一度急速反彈，但近日已經放緩。本港經濟目前屬「大病初愈」，特區政府須「火速進補」，固本培元助港復甦，建議徹底寬免外地人來港首次置業需付的三成辣稅，以吸引資金流港「買磚頭」，更可吸引人才補充大量流失的人力資源，為香港發展燃點新動力；又贊成進一步放寬按揭，激活二手市場，加快流轉，助港人安居置業。

黃建業指，立即撤辣可為香港經濟及社會帶來6大利好：

1.吸引中外資金來港買磚頭，為港帶來資金

2.以樓市帶動房地產、銀行及資產管理等板塊的發展

3.加速人才來港落地生根，補充流失的勞動力

4.加快二手流轉，助港人安居樂業，改善居住環境，令更多人願意留港建家

5.振興樓市，大幅增加庫房收入

6.助有資金需要的業主套現

除了撤辣減辣助「搶人才」及幫助市民上車外，日前財爺表示有意放寬首置按揭成數措施。建議立即將逾1,000萬至1,200萬元由現時承造8至9成按保，劃一提高至9成，將進一步助市民上車。至於目前價格1,200萬以上按揭成數由8成逐步遞減，至1,920萬元僅5成，換樓有一定難度。為幫忙市民換樓，故呼籲政府放寬逾1,200萬至1,920萬元承造7至9成按保，而1,920萬元以上物業按揭比例則升至7成。

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