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繼福特後 通用汽車宣布接入Tesla超級充電網絡

環球政經 18:33 2023/06/09

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繼福特（F）後，通用汽車（GM）宣布與Tesla（TSLA）合作，將利用特斯拉的北美充電網絡和技術。通用汽車將通過一個適配器和通用汽車的電動汽車充電應用程序，獲得特斯拉快速充電器的使用權。此外，從2025年開始，通用汽車將在其電動汽車上安裝特斯拉的北美充電標準（NACS）連接埠，而不是行業標準的CCS。

這項合作預計將為通用汽車從之前的7.5億美元的電動車充電投資中，節省多達4億美元的資金。兩家領先的汽車制造商之間的合作被視為對特斯拉充電技術的重要認可，並可能給其他汽車制造商和美國政府帶來壓力，使其采用特斯拉的標準。

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該交易意味著通用汽車的戰略轉變，通用汽車一直在與國際汽車工程師學會合作開發CCS的標準連接器。今次的合作關系可能會使兩家公司受益，大大擴展通用和福特客戶對快速充電器的使用，並提高特斯拉充電網絡的利用率。

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撰文 : 林斯凱

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