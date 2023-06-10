【玄人‧峰語@iM網欄】術數指迷 格局愈大 失落愈大

不論以八字或紫微斗數去幫人算命，要分野一個人的成就、可塑性、爆發力，首重看一個人的有沒有「格局」。甚麼是「格局」？就是一看其命，就知道其強弱，重點優勢，一般人可能要花十斤力去成就一件事，有格局者可能四分力就能完成，又或者用十斤力可以將一件普通的事，成就出不平凡的結果。嚴格而言，有格局的命一定成就比無格局的更易有成就，至於格局有不同的定位，有有利做官的、有有利經商的、有名登科甲的。問題是，有格局是否無敵？

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一般而言，有格局的人比較易有成就，有成就的人就很易堅信自己成功之道，如果運勢順暢時，可以火乘風勢，事半功倍。然而在失運時，有格局的人所遘的挫折，可以比一般平凡人所遇的更大，這點大家不可不知。數年前我師父有一上市公司老闆的客人，當其時他對客人的批言是他之後所行的十年很差的大運，如果可以的話，最好是將現時業務盡量縮細以避過此劫。然而，當時客人的回應是不少師傅都指出他未來十年是很好的運，而且他自己也覺得其零售業務會有更強勁的發展，因此沒有太將師傅的批言放上心。當然，最終客人一遇上2019年的社會運動及之後兩年的新冠疫情，他最終亦走上破產之路。

我說出這例子，重點是一個有格局的人，遇上一個逆轉的運勢時，可以跌得比其他人更傷，情況就好比愈精密的機械從事生產時，生產力會比其他一般機器更強更快，但一旦壞了，可以拖垮整條生產綫，要維修也要花相當的時間。因此，我為有格局的人批算時，特別着重他的大運，如果是行好運、平運，通常都沒太大問題要留意，但一旦未來要行衰運，就要留意有沒有破格，一旦破格，結果可以很悲慘的。

當然，大家會問如果那上市公司老闆當年真的聽了我師傅的批言，會否改變他的命運？以我的經驗，如斯大的格局之人，是很難避開或逆轉這個「劫」的。原因是即使他聽了批言縮細了規模，但相比以前，他明顯是「退步」了，象數上是應了衰敗之象。然而，正如我上文所言，大凡有強勢格局的人，會忠於自己的成功的信條，不會輕易聽第三者意見去改變自己，很自然會去應運中的一劫。而且，大凡去到這種破敗的格局，一定不是一般衰運，而是我之前所說的出現了結構性的「系統性風險」，是很難去解決的。

故此，大凡有大格局的人而未來又遇上差的大運，通常要預早一兩年去準備，就算不能盡縮，也要切忌博到最盡，希望在衰運來到之前一年賺到最盡。事實上，我看到的結果是通常收掣不及，車毀人亡，所以有格局的人，也要審時度勢，不能堅信永遠的無敵。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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