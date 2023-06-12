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【蔚來9866】蔚來高開逾4%　李斌料全新ES6於7月交付萬輛

股市 09:23 2023/06/12

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【業績｜9866】蔚來首季經調整虧損擴至41.5億人幣、汽車毛利率降至5.1%　預計次季收入跌逾9%

內地電動車三巨頭之一蔚來 （09866） 公布首季業績，期內收入106.77億元（人民幣，下同），按年增7.7%，不及預期的116億元；經調整淨虧損41.50億元，去年同期蝕13.10億元，好過預期的45.12億元；淨虧損約48.04億元，去年同期蝕18.25億元。

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，蔚來原定的今年四季度實現盈虧平衡的時間點推後至一年以內。

蔚來今（12日）高開4.5%，報63元。而其美股上周五（美：NIO）曾急升12%，惟最後倒跌0.8%收市，報7.73美元。

蔚來料次季交付最多2.5萬輛汽車

蔚來汽車預期，次季汽車交付量介乎2.3萬至2.5萬輛，按年下降約8.2%至0.2%；收入總額介乎87.42億至93.70億元，按年降約15.1%至9.0%。

蔚來透露，4月及5月分別為6,658輛及6,155輛，意味6月交付量目標為至少10,187萬輛。蔚來首季汽車交付量為31,041輛，按年增20.5%、按季跌22.5%。 

蔚來首季汽車銷售額為92.25億元，按年下降0.2%、按季跌37.5%；汽車毛利率為5.1%，按年跌13個百分點、按季跌1.7個百分點。蔚來解釋，上季電池單位成本增加，而且上一代ES8、ES6及EC6車型提供折扣增加。蔚來表示，如果鋰價回到理性水平，長期隨著規模、管理效率改善，以及在關鍵部件方面的垂直整合和自研方面的進展，「覺得超過20%、實現25%的毛利率具備現實基礎」。

李斌：新ES6產能爬坡

李斌稱，上月24日，蔚來推出智能電動全能SUV 全新ES6車型，並於翌日開啟交付，隨著包括全新ES6在內的多款新車型產能爬坡，團隊已為交付量的穩步爬升做好準備。

李斌指出，第二代技術平台8款車均已研發完成，確保8款車在目標市場能夠有足夠的份額，ES6的市場熱度非常高，鎖單達到預期，試駕後的轉化率非常高，目標是希望7月能夠實現生產和交付，都能夠達到1萬輛的目標。ET5 Touring在6月15日發布，5566車型（ES6、EC6、ET5、ET5 Touring ）這4款車型仍然有機會實現2萬的月銷目標。

蔚來汽車首席財務官奉瑋稱，面對不斷變化的市場環境，將冷靜感知和分析市場環境與競爭態勢的變化，敏捷及高效的工作節奏增強競爭優勢，奉瑋稱，將同時注重執行、優化成本結構，進一步提高運營效率。

 

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編輯：李哲毅

蔚來（美：NIO） 蔚來－SW（09866） 電動車 美股 港股
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