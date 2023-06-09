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【業績｜9866】蔚來首季經調整虧損擴至41.5億人幣、汽車毛利率降至5.1%　預計次季收入跌逾9%

股市 18:32 2023/06/09

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【業績｜9866】蔚來首季經調整虧損擴至41.5億人幣、汽車毛利率降至5.1%　預計次季收入跌逾9%

內地電動車三巨頭之一蔚來 （09866） 公布首季業績，期內收入106.77億元（人民幣，下同），按年增7.7%，不及預期的116億元；經調整淨虧損41.50億元，去年同期蝕13.10億元，好過預期的45.12億元；淨虧損約48.04億元，去年同期蝕18.25億元。

蔚來ADR（美：NIO）盤前現跌3.0%，報7.56美元，折合較港收市的60.3元低水1.7%。

蔚來料次季交付最多2.5萬輛汽車

蔚來汽車預期，次季汽車交付量介乎23,000至25,000輛，按年下降約8.2%至0.2%；收入總額介乎87.42億至93.70億元，按年降約15.1%至9.0%。

蔚來透露，4月及5月分別為6,658輛及6,155輛，意味6月交付量目標為至少10,187萬輛。蔚來首季汽車交付量為31,041輛，按年增20.5%、按季跌22.5%。 

蔚來首季汽車銷售額為92.25億元，按年下降0.2%、按季跌37.5%；汽車毛利率為5.1%，按年跌13個百分點、按季跌1.7個百分點。蔚來解釋，上季電池單位成本增加，而且上一代ES8、ES6及EC6車型提供折扣增加。

李斌：新ES6產能爬坡

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌稱，上月24日，蔚來推出智能電動全能SUV 全新ES6車型，並於翌日開啟交付，隨著包括全新ES6在內的多款新車型產能爬坡，團隊已為交付量的穩步爬升做好準備。

蔚來汽車首席財務官奉瑋稱，面對不斷變化的市場環境，將冷靜感知和分析市場環境與競爭態勢的變化，敏捷及高效的工作節奏增強競爭優勢，奉瑋稱，將同時注重執行、優化成本結構，進一步提高運營效率。

 

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編輯：李哲毅

蔚來（美：NIO） 蔚來－SW（09866） 電動車 美股 港股
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