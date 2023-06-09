【人民幣港股】港交所新增3家雙櫃台證券、首日24家證券參與　梁鳳儀：納港股通可令更多人民幣離岸流通（附名單）

▲ 【人民幣港股】港交所新增3家首日參與雙櫃台證券、史美倫對新模式有信心 梁鳳儀：納港股通可令更多人民幣流到離岸

「港幣–人民幣雙櫃台模式」將於6月19日推出，港交所 （00388） 繼本周公布21家上市公司股份將參與計劃後，今日再公布3家證券亦獲指定為雙櫃台證券，包括比亞迪 （01211） 、中國平安 （02318） 和長城汽車 （02333） ，令首日參與的證券數目增至24隻，同時已公開表態申請增設人民幣櫃台的證券，全獲准首日參與（詳細名單可見文末）。

史美倫料更多企業觀望初期運作後申請參與

港交所主席史美倫出席財新夏季峰會時表示，對雙櫃台業務有很大信心，並指不少企業都正觀望首批雙櫃台證券的運行情況，料未來有更多企業將申請增設人民幣櫃台。

史美倫續指，交易所會繼續豐富人民幣產品和風險管理工具，包括正籌備國債期貨，為投資中國國債的國際投資者，管理相關風險，令更多外資可參與中國國債投資。

梁鳳儀：內地監管原則同意讓港股通參與人民幣櫃台

證監會行政總裁梁鳳儀在同一場合亦表示，雙櫃台首輪雖然只有21家證券參與，但亦有其他公司正在申請，而內地監管機構已原則上同意南向港股通，可直接用人民幣來買賣人民幣計價股票，節省相關投資者換匯成本，令更多人民幣流到離岸市場。

她又指，上月正式開通的互換通運作順利，日均交投量約30億至40億元人民幣，起步來說表現不錯，未能會繼續探討擴大互聯互通範圍，如爭取讓更多ETF參與和納入房託基金（REITs）。

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