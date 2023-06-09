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【人民幣港股】港交所新增3家雙櫃台證券、首日24家證券參與　梁鳳儀：納港股通可令更多人民幣離岸流通（附名單）

股市 18:21 2023/06/09

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【人民幣港股】港交所新增3家首日參與雙櫃台證券、史美倫對新模式有信心　梁鳳儀：納港股通可令更多人民幣流到離岸

「港幣–人民幣雙櫃台模式」將於6月19日推出，港交所 （00388） 繼本周公布21家上市公司股份將參與計劃後，今日再公布3家證券亦獲指定為雙櫃台證券，包括比亞迪 （01211） 、中國平安 （02318） 和長城汽車 （02333） ，令首日參與的證券數目增至24隻，同時已公開表態申請增設人民幣櫃台的證券，全獲准首日參與（詳細名單可見文末）。

史美倫料更多企業觀望初期運作後申請參與

港交所主席史美倫出席財新夏季峰會時表示，對雙櫃台業務有很大信心，並指不少企業都正觀望首批雙櫃台證券的運行情況，料未來有更多企業將申請增設人民幣櫃台。

史美倫續指，交易所會繼續豐富人民幣產品和風險管理工具，包括正籌備國債期貨，為投資中國國債的國際投資者，管理相關風險，令更多外資可參與中國國債投資。

梁鳳儀：內地監管原則同意讓港股通參與人民幣櫃台

證監會行政總裁梁鳳儀在同一場合亦表示，雙櫃台首輪雖然只有21家證券參與，但亦有其他公司正在申請，而內地監管機構已原則上同意南向港股通，可直接用人民幣來買賣人民幣計價股票，節省相關投資者換匯成本，令更多人民幣流到離岸市場。

她又指，上月正式開通的互換通運作順利，日均交投量約30億至40億元人民幣，起步來說表現不錯，未能會繼續探討擴大互聯互通範圍，如爭取讓更多ETF參與和納入房託基金（REITs）。

相關文章：

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【人民幣港股】港交所：6.19推出雙櫃台模式　首批21家雙櫃台證券、3家公司申請增設但未列名單內

首批24家參與港幣—人民幣雙櫃台模式股份（粗體為6月9日新增）

初級櫃台股份代號
（港幣櫃台）		 二級櫃台股份代號
（人民幣櫃台）		 證券名稱
00011 80011 恒生銀行
00016 80016 新鴻基地產
00020 80020 商湯集團
00175 80175 吉利汽車
00291 80291 華潤啤酒
00388 80388 香港交易所
00700 80700 騰訊
00883 80883 中海油
00941 80941 中國移動
00992 80992 聯想集團
01024 81024 快手科技
01211 81211 比亞迪股份
01299 81299 友邦保險
01810 81810 小米集團
02020 82020 安踏體育
02318 82318 中國平安
02331 82331 李寧
02333 82333 長城汽車
02388 82388 中銀香港
03690 83690 美團
06618 86619 京東健康
09618 89618 京東集團
09888 89888 百度集團
09988 89988 阿里巴巴
港股 香港交易及結算所有限公司 史美倫 梁鳳儀 互聯互通 證監會
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