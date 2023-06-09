日皇德仁與皇后雅子結婚30周年 偕女兒愛子養蠶溫馨合照

周五（9日）為日皇德仁與皇后雅子結婚30周年，日本宮內廳發布德仁夫婦與獨女愛子公主於皇宮內養蠶的溫馨合照。德仁夫婦又發布結婚30周年感言，指兩人多年來悲喜與共，日後會繼續攜手履行職責，並祝願國民幸福。

意王子放棄繼承權 19歲網紅長公主勢成「女王」 【下一頁】

宮內廳發布的照片顯示，德仁、雅子與愛子在皇居內的紅葉山禦養蠶所收穫蠶繭，履行明治時期以來歷代皇后傳承的傳統活動。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

相中的德仁與雅子甜蜜對視，而愛子則在一旁微笑凝視父母，畫面十分溫馨。

德仁夫婦通過宮內廳發布感言，坦言無比感慨。兩人稱在許多人幫助下經歷很多事，互相幫助的同時也悲喜與共，對至今走過的路程深懷感謝之情。

德仁與雅子形容，女兒愛子不僅使其生活變得愉快和諧，她學習和經歷的每一件事對夫婦而言也是全新的學習。

意小鎮推月租1歐元冀增人口 阿諾舒華辛力加好友成招牌 【下一頁】

德仁夫婦於文中表示，兩人今後也將始終謹記，皇室與國民同甘共苦是非常重要的事。他們希望與更多人見面交流，傾聽用言語無法表達的心聲。

德仁與雅子1993年結婚，獨生女愛子於2001年12月出生。宮內廳數年後宣布，雅子因難以適應皇室生活而確診適應障礙症。德仁一直陪伴雅子度過低谷，又曾公開表態捍衛愛妻。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲