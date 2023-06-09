  • 31°C
香港時間 : 2023609日 (週五) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日皇德仁與皇后雅子結婚30周年 偕女兒愛子養蠶溫馨合照

環球社會熱點 18:10 2023/06/09

分享：

分享：

周五（9日）為日皇德仁與皇后雅子結婚30周年，日本宮內廳發布德仁夫婦與獨女愛子公主於皇宮內養蠶的溫馨合照。德仁夫婦又發布結婚30周年感言，指兩人多年來悲喜與共，日後會繼續攜手履行職責，並祝願國民幸福。

意王子放棄繼承權 19歲網紅長公主勢成「女王」 【下一頁】

宮內廳發布的照片顯示，德仁、雅子與愛子在皇居內的紅葉山禦養蠶所收穫蠶繭，履行明治時期以來歷代皇后傳承的傳統活動。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

相中的德仁與雅子甜蜜對視，而愛子則在一旁微笑凝視父母，畫面十分溫馨。

德仁夫婦通過宮內廳發布感言，坦言無比感慨。兩人稱在許多人幫助下經歷很多事，互相幫助的同時也悲喜與共，對至今走過的路程深懷感謝之情。

德仁與雅子形容，女兒愛子不僅使其生活變得愉快和諧，她學習和經歷的每一件事對夫婦而言也是全新的學習。

意小鎮推月租1歐元冀增人口 阿諾舒華辛力加好友成招牌 【下一頁】

德仁夫婦於文中表示，兩人今後也將始終謹記，皇室與國民同甘共苦是非常重要的事。他們希望與更多人見面交流，傾聽用言語無法表達的心聲。

德仁與雅子1993年結婚，獨生女愛子於2001年12月出生。宮內廳數年後宣布，雅子因難以適應皇室生活而確診適應障礙症。德仁一直陪伴雅子度過低谷，又曾公開表態捍衛愛妻。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
2023/06/08
【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
【英國王室】尤金妮公主誕下次子 取名致敬祖輩
2023/06/06
【英國王室】尤金妮公主誕下次子 取名致敬祖輩
【英國王室】哈里出庭作證 130年來首名高級王室成員（第二版）
2023/06/06
【英國王室】哈里出庭作證 130年來首名高級王室成員（第二版）
哈里梅根愛女兩歲生日 查理斯傳送大禮贈孫女
2023/06/05
哈里梅根愛女兩歲生日 查理斯傳送大禮贈孫女
約旦王儲婚禮凱特「雞啄唔斷」威廉無奈擺手勢催愛妻（有片）
2023/06/02
約旦王儲婚禮凱特「雞啄唔斷」威廉無奈擺手勢催愛妻（有片）

你可能感興趣

【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
11:58 2023/06/08
【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
【英國王室】尤金妮公主誕下次子 取名致敬祖輩
13:36 2023/06/06
【英國王室】尤金妮公主誕下次子 取名致敬祖輩
【英國王室】哈里出庭作證 130年來首名高級王室成員（第二版）
17:02 2023/06/06
【英國王室】哈里出庭作證 130年來首名高級王室成員（第二版）
皇室 結婚 日皇德仁 日本

下一篇文章

馬斯克籲謹慎對待特朗普案 憂損公眾信心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

倫敦希斯路機場保安今夏罷工31日 暑假周末料受影響
倫敦希斯路機場保安今夏罷工31日 暑假周末料受影響
特朗普「擁吻」抗疫專家福西照 疑用AI生成
特朗普「擁吻」抗疫專家福西照 疑用AI生成
拜登再口誤稱辛偉誠「總統」重提邱吉爾訪美趣事
拜登再口誤稱辛偉誠「總統」重提邱吉爾訪美趣事
南韓地鐵扶手電梯突變向 造成人疊人意外（有片）
南韓地鐵扶手電梯突變向 造成人疊人意外（有片）
【俄烏戰爭】澤連斯基警告黑海或受污染 基輔傳展開反攻（持續更新）
【俄烏戰爭】澤連斯基警告黑海或受污染 基輔傳展開反攻（持續更新）
辛偉誠拜登簽《大西洋宣言》惟未達成全面貿易協議
辛偉誠拜登簽《大西洋宣言》惟未達成全面貿易協議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款