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預計日本央行下周繼續維持超寬鬆貨幣政策 央行或會表明通脹率超出其預測

環球政經 15:56 2023/06/09

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消息人士稱，日本央行（BOJ）下周預計將維持超寬鬆的貨幣政策，還會對經濟溫和復甦進行預測，因為強勁的企業和家庭支出可以緩解海外需求放緩的打擊。

他們說，央行還可能發出信號，表明通脹率超出其預測，這將增加其在7月進行的季度評估中提高價格預測的可能性。但任何通脹觀點的提升都不太可能自動觸發加息，因為日本央行行長植田和男強調，在工資持續增長並伴隨價格上漲之前，需要維持超寬鬆政策。

植田周五（9日）告訴議會，企業的定價行為正在顯示出變化，可能會起到推高通脹率的作用，其幅度超過預期。

一位熟悉日本央行想法的消息人士指，消費似乎在維持並支撐著經濟。

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該消息人士稱：「但日本央行必須支持經濟，以確保最近的積極跡象得以持續，並幫助日本可持續地實現2%的通脹率。」，另外兩名消息人士也贊同這一觀點。

消息人士稱，在6月16日結束的為期兩天的政策會議上，日本央行可能會維持其-0.1%的短期利率目標，以及在其收益率曲線控制（YCC）政策下設定的0%的10年期債券收益上限。

他們又指，由於美國和中國的需求疲軟，日本央行可能會對出口和產出提出比4月份的上一次會議略顯暗淡的看法。 4月份時，日本央行稱出口和產出在橫向發展。

他們說，但日本央行將堅持其觀點，即世界第三大經濟體正在走向溫和的複蘇，因為大流行之後的消費回升抵消了疲軟的出口。

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責任編輯：張瑋婷

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