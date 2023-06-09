▲ 【商湯20】商湯再遭阿里巴巴減持7000萬股 套現1.54億、料賬面勁賺2.8倍

AI股商湯集團 （00020） 再遭上市前股東阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶控股集團減持，聯交所披露，阿里巴巴周一（5日）減持7000萬商湯B股，每股平均價為2.1974元，套現1.54億元，阿里巴巴的商湯B股權益由7.11%降至6.84%，而整體商湯持股佔比則由5.5%降至5.3%。

阿里巴巴參與商湯C-1及C-2系列融資，其每股成本價只有約0.074美元（折合約0.576港元），阿里今次以每股2.1974元沽貨，料賬面獲利2.8倍。

阿里今次減持後，B股持股跨越1%觸發披露門檻，阿里最新持有17.74億股商湯，較4月底所披露20.46億股減少2.72億股，若以期間商湯平均股價2.42元推算，商湯已累沽6.59億元大貨。

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編輯：李哲毅