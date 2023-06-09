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【金管局】余偉文：爭取更多金融機構或企業發點心債　研在港推離岸國債期貨

宏觀解讀 17:46 2023/06/09

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港交所 （00388） 將於本月19日推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」，金管局總裁余偉文出席財新夏季峰會致辭時表示，「港幣－人民幣雙櫃台模式」即將推出，方便股票發行人和投資者以人民幣在香港進行股票交易。此外，他指，正爭取更多金融機構或其他企業在港進行人民幣融資及發行點心債。去年在港發行的點心債總額達3300億元人民幣，較2021年翻1倍。

余偉文又指，互換通在上月已成功啟動，讓國際投資者更容易參與內地利率互換市場，提高對沖效率並減低交易成本。下一步金管局會繼續與內地監管部門研究，例如在港推出離岸國債期貨，為投資者提供更多元化的風險管理工具，令香港離岸人民幣金融市場更成熟，同時推進數字人民幣在港的跨境使用研究。

本港銀行體系有逾1萬億人民幣存款

他續稱，香港的人民幣業務經過多年發展，在各方面不斷鞏固全球離岸人民幣樞紐的地位，目前全球人民幣支付逾70%都在香港處理，香港人民幣外匯交易平均成交每日約2000億美元，本港銀行體系亦有逾1萬億元人民幣存款。

相關文章：

【人民幣港股】港交所姚嘉仁：將增加雙櫃台證券數目　未有港股通參與時間表

編輯：胡學能

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