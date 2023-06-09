【港元定存】港元1年定存最高4.18厘 六絕月穩賺息33萬

▲ 4大銀行已輪流鬥加港元定存息

6月踏入第2周，面對3大發鈔行巳搶閘鬥加港元定期存款息，全周有16間銀行加減定存息，當中12間加；反觀花旗及平安壹賬通(PAOB)減息，至於信銀國際及大眾銀行又加又減頻密調整。

本周最矚目的，是恒生（00011）於次季首度加息，令3個月的新息率追貼滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）；恒生對上一次出手是2月減息，首季更累計7度減息。

●4大行加息中小行跟加 3個月高息榜執位 富邦新推4.5厘超高息

專家指，4大行已輪流掉頭加息，料中小行跟加迎戰；且專攻3個月或以下較短存，致令3個月再爆4.5厘創新高息率。

本周加減定存息的銀行及最新息率

銀行 定存息率(厘) 備註 1個月 3個月 6個月 1年 恒生 3.3 上調0.21厘 渣打 3.4 加網上優惠, 上調0.2厘 上商 3.58 上調0.1厘 大眾銀行 3.6 上調0.1厘 平安壹賬通(PAOB) 3.7 下調0.1厘 富融 3.7 3.7 兩個存期同樣上調0.2厘 大新 3.9 上調0.2厘 花旗 3.72 下調0.12厘 東亞 4 上調0.1厘 交銀香港 4 上調0.15厘 信銀國際 3.95 下調0.05厘 創興 4 上調2.15厘 建行亞洲 4.2 上調0.1厘 工銀亞洲 98天4.2 上調0.2厘 富邦 4.5 新推出

此外，不計個別銀行的分行推快閃超高息，只按業界公開的牌價息率作比較，全周的高息榜以3個月期驟變，因富邦重演去年底瘋狂搶錢，新推4.5厘的破頂息，遂晉級榜首，以入場費100萬元新錢計，一季賺息逾1.1萬元。同樣，建行亞洲一周兩連加，累升0.2厘至4.2厘，故重返季軍。

●華僑永亨1年4.18厘稱冠 門檻20萬 存800萬賺息33萬

1年期續以華僑永亨1年的4.18厘稱霸，門檻為20萬元；如以存款上限800萬元計，六絕月陰霾下，大戶最多賺取逾33萬元利息。

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檢視高息榜︰

7天︰建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，優惠至6月底

1個月呈雙冠王︰

＊富融（Fusion Bank）10厘

＊滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

3個月︰富邦4.5厘

半年期︰渣打4.4厘

1年期︰華僑永亨4.18厘

2年期︰招商永隆 3厘

●信銀專家料聯儲局下周按兵不動 港P息未虞變動

展望後市，全球聚焦下周四（15日）聯儲局議息，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢指，美國經濟數據參差，增長動力放緩，預計聯儲局6月按兵不動，不會進行加息。如果聯邦基金利率維持不變，港元最優惠利率（P）同樣較大機會保持穩定。而高盛也料儲局6月忍手，7月重新加0.25厘。

比拼4大行︰

3個月︰

渣打4.4厘（優先私人理財客戶《平均總結存須達 800萬元等值或以上》，門檻10萬元新錢）

滙豐、中銀香港及恒生3.3厘

半年期︰

渣打4.4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢，分行開立）

滙豐及中銀3.4厘

渣打3.4厘（1萬元新錢，網上優惠）

恒生3.3厘

1年期︰

渣打4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）

中銀3.4厘

恒生3.1厘

那邊廂，值得一提，雖然近期4厘中長息湧現，但市料暫難像去年底搶高至逾5厘，專家以貸款仍疲弱，同業在半年結前普遍審慎加息吸存，主因為免流失客戶。

●眾安逢周二推加息券 1個月3.8厘 最多賺息9500元

另方面，單以虛擬銀行相較量，本周3行出招，包括PAOB減、富融加；眾安（ZA Bank ）又有新搞作，推出「加息星期二」存款限時優惠，每逢周二 ZA Bank App 內派發存款加息劵，港元 1 個月定存最高可賺 3.8 厘。活動由現時至8月31日逢星期二進行，現有 ZA Bank 用戶只需透過 ZA Quest 抽扭蛋，必獲港元及美元存款加息券各2張（合共4張）。

ZA Bank 每星期將派發不同的存款加息券，本周二（6月6日）在1個月的基礎年利率0.1厘，另派加息券3.7厘；門檻為5萬元，如以存款上限300萬元計，3.8厘最多賺息9,500元。而1個月美元定存的加息券為4.4厘。

虛銀長短息王︰

1個月︰工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份虛銀富融（Fusion Bank）10厘（基本利率，再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元。若只推薦首名新戶，獲加息券6厘，最多賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；至6月30日。

3個月︰平保（02318）旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）及富融3.7厘

4個月︰PAOB 3.7厘

5個月︰PAOB 3.7厘

半年期︰富融 3.7厘

9個月︰PAOB 3.7厘

1年期︰Mox 3.5厘，險勝TOM集團（02383）有份虛銀滙立（WeLab Bank）的3.45厘；亦跑贏PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；小米（01810）參股虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘，眾安（ZA Bank）的3.01厘與富融的3厘。

●螞蟻銀行新招突圍 推30厘活期息 先完成兩任務再鬥快搶存 10萬元速賺2500元

順帶一提，另有虛銀轉戰綫谷活期息，過往較低調的螞蟻銀行（Ant Bank），突推30厘超高息，但須完成兩任務︰(1)需在6月30日前成功開通並接受Ant Bank PayLater額度，(2)在月內用Ant Bank PayLater完成至少1筆交易，可在6月10日、20日及30日透過AlipayHK進入螞蟻銀行的指定活動頁面，鬥快搶首10萬元的30厘年利率獎賞優惠券，每人最多搶一張。

有效期約1個月，由7月6日至8月5日，以10萬元計，1個月賺息約2,500元；其他Ant Bank PayLater合資格全新客戶，即使搶不到30厘高息，也有1個月7厘的存款利率獎賞。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君