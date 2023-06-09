【港元定存】港元1年定存最高4.18厘 六絕月穩賺息33萬

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【ESG】 8隻ESG新基金闖關成功 品種多元化
6月踏入第2周，面對3大發鈔行巳搶閘鬥加港元定期存款息，全周有16間銀行加減定存息，當中12間加；反觀花旗及平安壹賬通(PAOB)減息，至於信銀國際及大眾銀行又加又減頻密調整。
本周最矚目的，是恒生（00011）於次季首度加息，令3個月的新息率追貼滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）；恒生對上一次出手是2月減息，首季更累計7度減息。
●4大行加息中小行跟加 3個月高息榜執位 富邦新推4.5厘超高息
專家指，4大行已輪流掉頭加息，料中小行跟加迎戰；且專攻3個月或以下較短存，致令3個月再爆4.5厘創新高息率。
本周加減定存息的銀行及最新息率
|銀行
|定存息率(厘)
|備註
|1個月
|3個月
|6個月
|1年
|恒生
|3.3
|上調0.21厘
|渣打
|3.4
|加網上優惠, 上調0.2厘
|上商
|3.58
|上調0.1厘
|大眾銀行
|3.6
|上調0.1厘
|平安壹賬通(PAOB)
|3.7
|下調0.1厘
|富融
|3.7
|3.7
|兩個存期同樣上調0.2厘
|大新
|3.9
|上調0.2厘
|花旗
|3.72
|下調0.12厘
|東亞
|4
|上調0.1厘
|交銀香港
|4
|上調0.15厘
|信銀國際
|3.95
|下調0.05厘
|創興
|4
|上調2.15厘
|建行亞洲
|4.2
|上調0.1厘
|工銀亞洲
|98天4.2
|上調0.2厘
|富邦
|4.5
|新推出
此外，不計個別銀行的分行推快閃超高息，只按業界公開的牌價息率作比較，全周的高息榜以3個月期驟變，因富邦重演去年底瘋狂搶錢，新推4.5厘的破頂息，遂晉級榜首，以入場費100萬元新錢計，一季賺息逾1.1萬元。同樣，建行亞洲一周兩連加，累升0.2厘至4.2厘，故重返季軍。
●華僑永亨1年4.18厘稱冠 門檻20萬 存800萬賺息33萬
1年期續以華僑永亨1年的4.18厘稱霸，門檻為20萬元；如以存款上限800萬元計，六絕月陰霾下，大戶最多賺取逾33萬元利息。
檢視高息榜︰
7天︰建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，優惠至6月底
1個月呈雙冠王︰
＊富融（Fusion Bank）10厘
＊滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元
3個月︰富邦4.5厘
半年期︰渣打4.4厘
1年期︰華僑永亨4.18厘
2年期︰招商永隆 3厘
●信銀專家料聯儲局下周按兵不動 港P息未虞變動
展望後市，全球聚焦下周四（15日）聯儲局議息，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢指，美國經濟數據參差，增長動力放緩，預計聯儲局6月按兵不動，不會進行加息。如果聯邦基金利率維持不變，港元最優惠利率（P）同樣較大機會保持穩定。而高盛也料儲局6月忍手，7月重新加0.25厘。
比拼4大行︰
3個月︰
渣打4.4厘（優先私人理財客戶《平均總結存須達 800萬元等值或以上》，門檻10萬元新錢）
滙豐、中銀香港及恒生3.3厘
半年期︰
渣打4.4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢，分行開立）
滙豐及中銀3.4厘
渣打3.4厘（1萬元新錢，網上優惠）
恒生3.3厘
1年期︰
渣打4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）
中銀3.4厘
恒生3.1厘
那邊廂，值得一提，雖然近期4厘中長息湧現，但市料暫難像去年底搶高至逾5厘，專家以貸款仍疲弱，同業在半年結前普遍審慎加息吸存，主因為免流失客戶。
●眾安逢周二推加息券 1個月3.8厘 最多賺息9500元
另方面，單以虛擬銀行相較量，本周3行出招，包括PAOB減、富融加；眾安（ZA Bank ）又有新搞作，推出「加息星期二」存款限時優惠，每逢周二 ZA Bank App 內派發存款加息劵，港元 1 個月定存最高可賺 3.8 厘。活動由現時至8月31日逢星期二進行，現有 ZA Bank 用戶只需透過 ZA Quest 抽扭蛋，必獲港元及美元存款加息券各2張（合共4張）。
ZA Bank 每星期將派發不同的存款加息券，本周二（6月6日）在1個月的基礎年利率0.1厘，另派加息券3.7厘；門檻為5萬元，如以存款上限300萬元計，3.8厘最多賺息9,500元。而1個月美元定存的加息券為4.4厘。
虛銀長短息王︰
1個月︰工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份虛銀富融（Fusion Bank）10厘（基本利率，再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元。若只推薦首名新戶，獲加息券6厘，最多賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；至6月30日。
3個月︰平保（02318）旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）及富融3.7厘
4個月︰PAOB 3.7厘
5個月︰PAOB 3.7厘
半年期︰富融 3.7厘
9個月︰PAOB 3.7厘
1年期︰Mox 3.5厘，險勝TOM集團（02383）有份虛銀滙立（WeLab Bank）的3.45厘；亦跑贏PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；小米（01810）參股虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘，眾安（ZA Bank）的3.01厘與富融的3厘。
●螞蟻銀行新招突圍 推30厘活期息 先完成兩任務再鬥快搶存 10萬元速賺2500元
順帶一提，另有虛銀轉戰綫谷活期息，過往較低調的螞蟻銀行（Ant Bank），突推30厘超高息，但須完成兩任務︰(1)需在6月30日前成功開通並接受Ant Bank PayLater額度，(2)在月內用Ant Bank PayLater完成至少1筆交易，可在6月10日、20日及30日透過AlipayHK進入螞蟻銀行的指定活動頁面，鬥快搶首10萬元的30厘年利率獎賞優惠券，每人最多搶一張。
有效期約1個月，由7月6日至8月5日，以10萬元計，1個月賺息約2,500元；其他Ant Bank PayLater合資格全新客戶，即使搶不到30厘高息，也有1個月7厘的存款利率獎賞。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：李勝君