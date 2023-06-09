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【大行看法】瑞士寶盛私銀鄧啟志：港股可能已觸底　料反彈力度將不及去年底、睇恒指見21000點

股市 17:23 2023/06/09

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【大行看法】瑞士寶盛私銀鄧啟志：港股可能已觸底　料反彈力度將不及去年底、睇恒指見21000點

瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志表示，現時市場可能已經見底，又或處於見底邊緣，預期市場將受持倉調整帶動反彈10%至15%，對恒生指數目標為21,000點。

鄧啟志表示，上月投資者情緒極度悲觀，頻繁進行減倉操作，導致股市在沒有任何明顯市場消息或原因下數日大跌。外資早前轉倉日本和亞洲科技股，目前於A股及港股市場的倉位明顯較低。該行從與投資者的交流中了解到他們對中國經濟和市場表現的期望偏低，此情況與去年10月市場見底前相似，隨後在市場復常預期的推動下，恒生指數於三個月內急漲超過50%。因此，目前判斷投資者的情緒和預期已接近低位，現時市場可能已經見底，又或處於見底邊緣。

市場憧憬內地將於短期內可能會出台溫和的寬鬆政策，惟瑞士寶盛私銀預計，市場反彈幅度將較去年年底顯著減少。市場去年主要面對封鎖措施導致經濟停擺的挑戰，但現時則正面對收入預期和信心下降的問題，故並非像以往常用政策措施便能輕易解決。該行預計，市場將受持倉調整帶動反彈10%至15%，接近恒生指數目標21,000點。

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編輯：袁諾曦

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