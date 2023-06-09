【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683突然煞停上市　將退回申請股款、消息指將減價重新招股

▲ 【新股IPO】巨星傳奇6683突然煞停上市 將退回申請股款、刊發補充招股章程

「周杰倫概念股」巨星傳奇 （新上市編號：06683） 完成招股後，周五（9日）突然宣布煞停上市。原訂下周二（13日）主板掛牌的巨星傳奇最新表示，綜合當前的市場環境以及各項因素，同時與保薦人、公司股東及承銷商經過慎重考慮後達成一致，決定不計利息退回申請股款，刊發補充招股章程並延遲上市。

巨星傳奇稱，會致力盡快完成全球發售及上市，並預期刊發補充招股章程，更新上市時間表，完成相關程式申請和資料補充。巨星傳奇強調，目前公司基本面良好，今次延遲上市決定不會對公司業務造成任何影響。

據消息人士透露，巨星傳奇將於近期重啟招股，此次招股會增加管理層及股東的股票禁售期並根據市場情況調整招股價以讓利二級市場，用以提升投資者信心。

巨星傳奇周一（5日）結束招股，此前市場消息指，巨星傳奇公開發售部分獲超額認購，但僅以招股價範圍下限5.5元定價，以發行1.27億股計，集資額約6.99億元。

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責任編輯：李哲毅