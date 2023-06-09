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【行業收益】2023年首季服務行業收益　旅遊會議及展覽服務按年升4倍

商業 17:09 2023/06/09

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政府統計處發表業務收益指數的臨時數字，2023年第一季與2022年第一季比較，不少主要服務行業以價值計算的業務收益均有不同程度的升幅。

【中小企業】統計處調查指5月中小企業務收益下跌
 
2023年第一季與2022年第一季比較，住宿服務業（+84.5%）、膳食服務業（+81.7%）、銀行業（+30.6%）、零售業（+24.1%）和行政及支援服務業（+21.9%）的業務收益均錄得雙位數升幅。相反運輸業（-18.7%）、進出口貿易業（-17.5%）及速遞業（-12.5%）的業務收益同期則錄得雙位數跌幅。
 
按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益同期按年上升400.6%，而電腦及資訊科技服務界別的業務收益則按年下跌9.9%。
 
2023年第一季與2022年第四季比較，大部分主要服務行業經季節性調整的業務收益（以價值計算）均錄得不同程度的升幅。當中，住宿服務業（+53.4%）及零售業（+12.0%）的業務收益錄得雙位數升幅。另一方面，速遞業（-10.6%）的業務收益同期則錄得雙位數跌幅。
 
2023年第一季與2022年第四季比較，旅遊、會議及展覽服務界別經季節性調整的業務收益上升150.3%，而電腦及資訊科技服務界別經季節性調整的業務收益亦上升5.5%。

多個服務行業業務有改善

政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業和本地需求強勁復蘇，2023年第一季多個服務行業的業務改善。然而外圍環境疲弱繼續拖累與對外貿易相關的服務行業的業務表現。
 
經季節性調整按季比較，大部分服務行業的業務收益在2023年第一季上升。按年比較，不少服務行業的業務收益上升，尤其是零售業、陸路運輸業、航空運輸業、住宿服務業、膳食服務業、電影業、銀行業，以及行政及支援服務業。另一方面，有些行業的業務收益下跌，尤其是進出口貿易業、水上運輸業、速遞業和資產管理業。
 
展望未來，訪港旅遊業和本地需求的復蘇將繼續利好面向本地的服務行業。消費券的發放及「開心香港」的活動將為與消費相關行業提供額外支持。然而，先進經濟體的增長減慢將繼續令外向型的服務行業受壓。

【黃鴨訪港】巨型黃鴨締商機　食肆推限定甜品與民同樂

責任編輯：李智賢

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