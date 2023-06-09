【手機設備股】舜宇光學5月手機鏡頭出貨量按年升4.3%

▲ 舜宇光學5月手機鏡頭出貨量按年升4.3%

舜宇光學 （02382） 公布5月份營運數據。舜宇5月手機鏡頭出貨量錄得9447.1萬件，按年升4.3%，但按月跌1.2%，而首五個月出貨量為4.2億件。

受惠車載攝像頭市場需求隨著汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨有所緩解 ，車載鏡頭上月出貨量按年上升25.7%至758.5萬件，按月則跌2.7%。玻璃球面鏡出貨量則按年及按月均跌7.8%至280.1萬件。

光電產品方面，5月手機攝像模組錄得4886.9萬件，按年跌1.4%，但按月升5.8%。手機攝像模組首5月個月出貨量為2億件。

至於光學儀器，5月顯微儀器出貨量為2388.7萬件，按年雖跌4.7%，但按月升23.5%，而首五個月的出貨量為1.1億件。

舜宇全日升0.7%，收報77.5元。

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編輯：袁諾曦