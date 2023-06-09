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若石油及天然氣價格連跌兩季至一定水平 英國能源利潤稅將不再適用

環球政經 14:24 2023/06/09

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英國財政部周五（9日）表示，如果價格連續六個月下降到一定水平，英國對石油和天然氣生產商的利潤稅將不再適用，政府希望此舉能提高能源安全。

如果石油和天然氣的平均價格連續兩個季度下降到或低於每桶71.40美元，天然氣每熱值0.54英鎊（0.6784美元），利潤稅就會消失，將稅負降至40%。

然而，政府表示，預算責任辦公室的獨立價格預測表明，在2028年3月利潤稅的計劃結束日期之前，價格下限機制不太可能被觸發。

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能源利潤稅（EPL）是在去年5月推出的，在俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格跳漲的兩個月後，但該行業警告說，從長遠來看，高稅收水平可能導致產量減少。
 

11月，EPL的稅率從最初的25%提高到35%，使整體稅負達到75%。

包括TotalEnergies(TTEF)和Harbour Energy Plc(HBR)在內的英國北海石油和天然氣生產商表示，徵稅將導致他們削減對該地的投資。

NSTA行業監管機構表示，英國在2000年初的產量約為一天440萬桶油，比石油輸出國組織OPEC的伊拉克還要多，現在的產量約為130萬桶，到2050年將下降到不足20萬桶。

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責任編輯：張瑋婷

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