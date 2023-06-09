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大學畢業生睇中東鐵綫過海上班方便　9300月租上水277呎開放式戶

股樓投資 17:12 2023/06/09

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有大學畢業生睇中東鐵綫過海上班方便，以9,300元月租上水高爾夫．御苑的開放式單位。利嘉閣地產黃靜顏表示，高爾夫．御苑7座中層H室，實用面積277平方呎，開放式間隔，外望開揚市景，近日獲一名大學畢業生洽租，終以9,300元租出，實用呎租約33.6元。 

黃靜顏補充，該名大學畢業生在學時居住在學校宿舍，現剛畢業要到金鐘上班，有感東鐵綫過海段開通後，由上水站可直達金鐘，十分方便，故尋找區內租盤，心儀上址間隔實用，價錢相宜，適合單身人士居住，睇樓後即決定租住。  

據悉，業主2022年以約430萬元買入單位，以月租9,300元計，可享租賃回報約2.6厘。代理指，上述屋苑現時有8個放租盤，入場租金9,200元起。  

【單位直擊】葵涌廣場長情業主沽貨 33年帳面勁賺逾6倍 租客趁息口快見頂速入市【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

高爾夫‧御苑 利嘉閣 上水 物業出租 二手市場 私人屋苑
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