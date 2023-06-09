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【大行報告】 周大福派特別息兼獲摩笛吹奏 股價一度彈逾8%

股樓投資 16:55 2023/06/09

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大摩發表研究報告，預測周大福（01929）在未來45日內有超過80%機率將跑贏行業表現。周大福昨日（8日）公布截至3月底止全年度業績，派每股末期息連特別息共1元，而2024財年股本回報率目標改善至介乎25%至30%，令市場驚喜。股價今早（9日）高見15元，一度升8.7%，其後升勢回順，收報14.3元，升3.6%，成交額2.4億元。

同場加映﹕【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

報告指出，高雙位數收入增長及核心營運利潤率擴張50至80基點的指引，意味著2024財年核心營運利潤料可增長約25%。該行指，周大福作為中國珠寶市場結構性增長的主要受惠者，高端化發展策略可為利潤率帶來支持。該行又指，除了特別股息吸引外，周大福管理層指引今年度整體收入可增長接近10%至20%，核心營運溢利擴大0.5至0.8百分點，反映出公司本年度核心營運利潤可增長約25%。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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然而，該行也表示，近期周大福管理層變動及開店速度放緩，對公司前景保持謹慎態度，預計2023至2025財年的每股盈利複合年增長率約31%，予其目標價16元，評級為「與大市同步」。

同場加映﹕【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

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記者：郭秀慧

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大行報告 個股分析 港股 周大福 管理層變動 珠寶 目標價 每股盈利 周大福（01929）

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