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馬斯克籲謹慎對待特朗普案 憂損公眾信心

環球社會熱點 18:01 2023/06/09

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美國前總統特朗普（Donald Trump）因在海湖莊園寓所被搜出多份機密文件，遭聯邦大陪審團刑事起訴。世界首富馬斯克（Elon Musk）呼籲，需謹慎對待特朗普的案件。

特朗普因「文件門」遭刑事起訴 料下周二出庭 【下一頁】

多間美媒報道，特朗普已被起訴妨礙司法公正、串謀、虛假陳述等7項罪名。馬斯克表示，與其他政界人士相比，公眾對特朗普的興趣似乎高得多。他認為司法系統在處理案件時，要駁回看似差別執法這一點很重要，否則將失去公眾信任。

馬斯克自去年11月接管社交平台Twitter後，隨即以言論自由為由，撤銷對特朗普帳戶的禁令。他近期亦和屬共和黨籍的佛州州長德桑蒂斯（Ron Desantis）一同現身Twitter，對方於平台宣布角逐2024年總統大選。

特朗普「擁吻」抗疫專家福西照 疑用AI生成 【下一頁】

是次為美國史上首次，有前總統被聯邦政府起訴。外界分析指，是次案件備受關注，不僅僅因特朗普為前總統的身份，更因他在2024年總統大選中或將再度迎戰現任總統拜登（Joe Biden）。而拜登目前正尋求方法，將特朗普定罪。

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責任編輯：李俊儀

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