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【新股IPO】科笛集團2487暗盤潛水　早段曾跌7.3%、每手賬面蝕320元

股市 16:54 2023/06/09

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【新股IPO】科笛集團2487暗盤潛水

內地皮膚學研發型生物製藥公司科笛集團 （新上市編號：02487） 下周一（6月12日）上市，周五（9日）有暗盤交易，以每股21.85元定價的科笛集團暗盤早段向下，根據輝立交易平台，科笛暗盤低開5.7%報20.6元，低見20.50元，現跌3.9%，報21元，以每手200股、不計手續費，一手黨賬面蝕170元。

科笛集團的富途暗盤價曾低見20.25元，較定價跌7.3%，每手賬面蝕320元，現跌4.8%，報20.8元，每手賬面蝕210元；耀才暗盤交易場無升跌，成交股數只有200股。

科笛集團2487超購0.4倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

 

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責任編輯：李哲毅

IPO 港股 科笛－B（02487）
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