【中小企業】統計處調查：5月中小企業務收益下跌

政府統計處發表2023年5月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果，中小企業務收益的現時動向指數，從2023年4月在收縮區域的48.0下跌至2023年5月的47.2，而未來一個月（即2023年6月）的業務收益展望動向指數為49.2。

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按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數，在2023年5月較上月有不同程度的下跌，特別是商用服務業（從51.9下跌至46.9）及零售業（從49.4下跌至45.8）。



進出口貿易業新訂單的現時動向指數在2023年5月維持在48.0，而未來一個月（即2023年6月）的新訂單展望動向指數為49.4。

5月中小企整體營商氣氛回軟

政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛於5月略為回軟。中小企對未來一個月業務情況的預期亦稍為回落。整體就業情況則維持大致穩定。



展望未來，發言人指出，先進經濟體的增長減慢和金融狀況偏緊將繼續影響營商氣氛，但本地經濟復蘇及政府推出的各項鞏固復蘇勢頭的措施應會提供支持。政府會密切監察相關情況。

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責任編輯：李智賢

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