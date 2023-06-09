  • 29°C
香港時間 : 2023609日 (週五) 21:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中小企業】統計處調查：5月中小企業務收益下跌

商業 16:52 2023/06/09

分享：

分享：

政府統計處發表2023年5月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果，中小企業務收益的現時動向指數，從2023年4月在收縮區域的48.0下跌至2023年5月的47.2，而未來一個月（即2023年6月）的業務收益展望動向指數為49.2。

【日本林超英】日本5月中暑三成在家居　全因節電關冷氣

按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數，在2023年5月較上月有不同程度的下跌，特別是商用服務業（從51.9下跌至46.9）及零售業（從49.4下跌至45.8）。
 
進出口貿易業新訂單的現時動向指數在2023年5月維持在48.0，而未來一個月（即2023年6月）的新訂單展望動向指數為49.4。 

5月中小企整體營商氣氛回軟

政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛於5月略為回軟。中小企對未來一個月業務情況的預期亦稍為回落。整體就業情況則維持大致穩定。
     
展望未來，發言人指出，先進經濟體的增長減慢和金融狀況偏緊將繼續影響營商氣氛，但本地經濟復蘇及政府推出的各項鞏固復蘇勢頭的措施應會提供支持。政府會密切監察相關情況。

【旅遊體驗】香港國際旅遊展引50地區參展　深度旅遊成賣點

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】交貨快、價錢有競爭力 日本眼鏡店誓做本港一哥
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【職場趨勢】港企忽視員工職業倦怠　6成打工仔不願回辦公室工作
2023/06/08
【職場趨勢】港企忽視員工職業倦怠　6成打工仔不願回辦公室工作
【電動車】調查指2023年首季電動車全球銷量　比亞迪第一佔兩成
2023/06/08
【電動車】調查指2023年首季電動車全球銷量　比亞迪第一佔兩成
【內地熱話】小紅書寵物相關搜索增150%　帶小狗旅行瀏覽量逾6千萬
2023/06/07
【內地熱話】小紅書寵物相關搜索增150%　帶小狗旅行瀏覽量逾6千萬
【香港進出口】 今年首季港口貨物吞吐量按年下跌2.8% 　標準貨櫃處理量按年下跌7.4%
2023/06/02
【香港進出口】 今年首季港口貨物吞吐量按年下跌2.8% 　標準貨櫃處理量按年下跌7.4%

你可能感興趣

【職場趨勢】港企忽視員工職業倦怠　6成打工仔不願回辦公室工作
16:48 2023/06/08
【職場趨勢】港企忽視員工職業倦怠　6成打工仔不願回辦公室工作
【電動車】調查指2023年首季電動車全球銷量　比亞迪第一佔兩成
16:03 2023/06/08
【電動車】調查指2023年首季電動車全球銷量　比亞迪第一佔兩成
【內地熱話】小紅書寵物相關搜索增150%　帶小狗旅行瀏覽量逾6千萬
13:03 2023/06/07
【內地熱話】小紅書寵物相關搜索增150%　帶小狗旅行瀏覽量逾6千萬
經濟數據表現 經濟 政府統計處 香港 行業

上一篇文章

【行業收益】2023年首季服務行業收益　旅遊會議及展覽服務按年升4倍

下一篇文章

【黃鴨訪港】巨型黃鴨再度訪港　舞蹈學校辦「鴨仔舞」課程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【黃鴨訪港】巨型黃鴨締商機　食肆推限定甜品與民同樂
【黃鴨訪港】巨型黃鴨締商機　食肆推限定甜品與民同樂
【職場趨勢】港企忽視員工職業倦怠　6成打工仔不願回辦公室工作
【職場趨勢】港企忽視員工職業倦怠　6成打工仔不願回辦公室工作
【消費模式】英國食品價格飆升　改變國民購物習慣
【消費模式】英國食品價格飆升　改變國民購物習慣
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【商場動態】又一城「MegaHouse Festival」　展出巨型日本模型
【商場動態】又一城「MegaHouse Festival」　展出巨型日本模型
【黃鴨訪港】巨型黃鴨再度訪港　舞蹈學校辦「鴨仔舞」課程
【黃鴨訪港】巨型黃鴨再度訪港　舞蹈學校辦「鴨仔舞」課程
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款