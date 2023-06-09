6月6日上午，海南自貿港 • 港澳大學生暑期實習“逐浪計畫”新聞發佈會在香港成功舉行，共有70餘名來自香港各社團組織、青年機構的領袖，以及港澳高校生線上線下參加。

據瞭解，為進一步促進瓊港澳青年交流、交往、交融，推動港澳青年參與海南自貿港建設，融入國家發展大局，由海南省港澳事務辦公室、香港海南社團總會、香港海南青年聯合會主辦，三亞市旅遊發展局、海南港澳青年創新創業服務中心支援的海南自貿港•港澳大學生暑期實習“逐浪計畫”，於日前正式開始接受報名，目前已經接收到近80名學生的申請。



活動現場首先播放了海南自由貿易港宣傳片，令港澳高校生對海南有了更直觀、更深入的認識。

香港海南社團總會會長李文俊致辭。李文俊會長表示，今年，海南全面啟動全島封關運作準備，是“一個充滿魅力和機遇的地方”。此次香港海南社團總會聯合主辦“逐浪計畫”，是總會主動擔起社會責任、關心青年工作、心系家鄉發展的重要舉措之一，切實為港澳大學生在海南實習實訓、交流融入創造條件、搭建平臺。希望各位同學能在實習中保持初生牛犢不怕虎的勁頭，不懂就學，不會就練。同時，也要做到知行合一，不僅使自己學有所成，更能學以致用，在實踐中加強磨練、增長本領，深度參與和融入海南自貿港建設。

三亞市旅遊發展局局長葉家麟致辭。葉家麟局長代表三亞市旅遊發展局及三亞眾多旅遊企業，歡迎各位港澳大學生加入實習活動。他表示，海南自貿港建設比以往任何時候都需要人才，也比以往任何時候都有條件、有平臺、有能力幫助港澳大學生實現夢想。三亞市作為中國唯一的熱帶旅遊城市，近年來積極打造國際旅遊勝地和自貿港科創高地，相信大家能通過實習活動，感受到新時代海南旅遊和文化高品質發展的生機活力，期待與大家共同探討推動瓊港澳三地文旅交流合作的新思路。

香港海南社團總會、香港海南青年聯合會常務副會長、海南港澳青年創新創業服務中心秘書長周士雄致辭，以一位元青年人的視角，分享港澳青年如何在海南自尋找理想、追求理想、實現理想。他表示，各位菁英學子借此可以深入瞭解海南自由貿易港的發展現狀和前景，學習知名企業的管理模式和運作方式，獲得寶貴工作經驗，更能對未來的職業規劃有一個更清晰的認知。香港海南青年聯合會、海南港澳青年創新創業服務中心，始終是大家最真誠的同行者和最堅強的後盾，幫助大家回到內地尋找發展舞臺，實現人生理想。

海南省港區政協委員、香港海南青年聯合會常務副會長、蠶絲教育科技(海南)有限公司執行董事張運年，現場作了實習崗位、實習要求等內容發佈。



交流互動環節氣氛十分熱烈，現場青年領袖和學生們，紛紛提問與實習計畫的相關問題，對此次活動均表示出極大興趣和期待。

據悉，此次暑期實習活動，已招募一批優質知名企業、知名五星級酒店，如三亞崖州灣科技城管理局、三亞市旅遊發展局、三亞理文索菲特度假酒店、三亞海棠灣君悅酒店、三亞珊瑚灣文華東方酒店等。實習活動費用全免，提供往返機票報銷、免費食宿、環島國情考察、職業培訓等福利，另有實習津貼2000元+。



海南省港澳事務辦公室相關領導出席活動。大學國事學會聯席召集人葉豐嘉主持活動。



（特約）