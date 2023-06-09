【ESG】 8隻ESG新基金闖關成功 品種多元化

▲ 今年8隻ESG新基金獲批

晨星最近統計，首季亞太區的ESG（環境、社會及管冶）基金受重創，本港ESG基金流走逾1.17億美元（折合逾9.12億港元）資金，同期新加坡ESG基金亦走資1.57億美元，主要反映區內飽受息魔、高通脹及擔心環球經濟衰退等多重夾擊，打擊投資氣氛，令綠色產品的資產值受跌市及贖回等而顯著缩水。

●富蘭克林鄧普頓旗下美國股票可持續發展領先基金 成功闖關

不過，淡市未有窒礙業界推新產品，富蘭克林鄧普頓基金系列旗下FTGF凱利美國股票可持續發展領先基金剛成功闖關。綜觀今年首5個月，已有8隻新ESG產品獲證監會亮綠燈，品種愈趨多元化，包括惠理（00806）首隻ESG基金、惠理亞洲食品及營養產業基金，恒生（00011）旗下恒指A股通低碳指數ETF（03038）、（人民幣︰83038），中銀香港大灣區氣候轉型ETF（03129）、（人民幣︰83129），大成中國可持續發展股票基金、貝萊德可持續亞洲債券、貝萊德系統分析環球可持續入息及增長基金 、以及首隻ESG強積金（MPF）、永明強積金環球低碳指數基金。

此外，ESG MPF快將再添兩新成員，因MPF一哥、宏利（00945）於6月初宣布，將宏利環球精選（強積金）計劃旗下的兩隻成分基金變更，成為ESG主題的產品，為港人提供全面融入ESG因素的可持續主題投資選擇。該兩項基金將更名為「宏利MPF可持續亞太債券基金」及「宏利MPF恒指ESG基金」，基金的投資目標、政策及投資均衡性將相應變更；這亦反映宏利在業界的持續領導地位及推動企業參與ESG的決心，同時惠及強積金成員。

宏利 MPF 可持續亞太債券基金旗下投資項目，擬將至少85%的淨資產投資於亞太地區的公司或政府、以及政府相關發行人，以美元計價的固定收益證券、及與固定收益有關的證券作分散投資。該基金挑選具有較強的可持續性特質的發行人的證券，可持續性特質包括但不限於發行人在特定環境因素（如氣候變化及天然資源利用）、社會因素（如勞動力標準及多元化考慮）和管治因素（如董事會組成及商業道德）影響下的表現及對該等因素的管理。

●宏利MPF恒指ESG基金投資華夏相關ETF 追蹤恒指ESG增強指數

至於宏利MPF恒指ESG基金旗下投資項目，擬投資於現時的華夏恒指ESG ETF（03403），旨在追蹤恒指ESG增強指數的表現，致力結合ESG舉措，以衡量香港股票市場的整體表現。透過投資於ETF，該基金旗下投資項目涵蓋在本港主板上市的大中華公司，疊加以ESG排除政策作篩選的證券。該基金力求為放眼較長綫的投資、又願意承擔投資價值出現較大波動風險的強積金成員，提供中期至長期資本收益增長。

宏利副總裁兼香港及澳門退休業務部主管吳清發表示，ESG對人類及地球在未來有很大程度的影響，因此公司有責任確保宏利強積金基金在投資過程中，優化及改善 ESG 因素的整合過程，及評估當中的風險與機遇。在宏利強積金平台加入兩項以 ESG 命名的基金， 不僅能把握亞洲長綫可持續發展投資的機遇，並為改善強積金成員居住的環境而作出貢獻，同時幫助他們深入了解可持續投資，最終改善他們的財務效益。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君