萬寧與香港樂童行合作「健康童樂 」捐款活動 顧客每買1件即捐2元 目標捐款200萬

兒童健康問題令人憂慮，萬寧宣佈即日於香港啟動「健康童樂 ‧ 一齊營啲」守護兒童慈善捐款活動，顧客只要在本地萬寧購入自家品牌保健品，萬寧便會捐出2元支援低收入家庭的孩童，「愛心加倍日」期間更會加倍捐款4元。計劃詳情如下：

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1. 由2023年6月9日起，顧客於全線香港萬寧店及萬寧官方網店每購買任何一款萬寧自家品牌保健產品，萬寧即捐出港幣2元予香港樂童行。

2. 在「愛心加倍日」2023年6月9至22日期間，捐款加碼一倍，即顧客每購買任何一款萬寧自家品牌保健產品，萬寧便會捐出港幣4元，愛心加倍。

萬寧自家品牌保健產品系列，涵蓋超過 50 款產品，其中特別推薦五大重點保健產品系列，包括「維他命 C 與免疫力」、「綜合維他命」、「益生菌」、「兒童全方位」、「鈣質及骨骼」。

按圖看詳情及萬寧義工隊活動照片：

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是次慈善捐款活動將會持續一年，目標於一年內捐出 200 萬元，支援超過2200個低收入家庭及兒童， 透過香港樂童行向深水埗及油尖旺區有需要的兒童提供保健品，並捐出萬寧自家品牌保健產品及舉辦不同的健康教育活動。

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疫情期間不少低收入家庭兒童於疫情期間長時間困在狹窄居所內，引健康問題。有研究指出，低收入家庭在疫情期間亦因受經濟能力所限，較常以罐頭食品或快餐作主食，少有購買新鮮蔬果，加上缺乏戶外活動，導致他們長時間缺乏攝取維他命D，較易影響骨骼健康及出現免疫系統失衡的情況。 為改善低收入家庭兒童健康，萬寧啟動為期一年的「健康童樂 ‧ 一齊營啲」守護兒童慈善捐款活動，支援低收入家庭兒童的健康發展，

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款項會用作支援兒童的活動和計劃，當中包括以成本價購買萬寧自家品牌「 兒童鈣 D3 強健配方軟糖」及「兒童 C+鋅咀嚼片」。另外，有研究顯示，僅四分一香港青少年及兒童達綜合體力活動建議水平；四分一研究對象有超重或肥胖問題，故款項亦會用作開辦社區體育課程、舉辦健康工作坊或講座、提供營養師諮詢服務等項目。萬寧表示，希望透過是次活動，喚醒大眾對兒童的全面健康發展的關注。

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