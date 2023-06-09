▲ 【中概股】中證監方星海：中國公司美國退市風險大減 「國際投資者與香港不脫鉤、其實就與中國不脫鉤」

中證監會副主席方星海據報出席活動時稱，現時中國在美國的上市公司退市的風險大幅減少了，形容企業境外上市渠道暢通，監管部門也鼓勵支持，認為如果國際投資者與香港不脫鉤，其實就與中國不脫鉤。

對於金融「脫鉤論」，方星海稱，確實世界上有些人是想跟中國脫鉤，這個要實事求是，但是中國是不會跟外面脫鉤，也不願意跟外面脫鉤，中國態度是主動掛鉤，「比如，中美審計監管合作，我們把這個問題解決了，現在中國在美國的上市公司退市的風險大幅減少。我們還鼓勵企業到歐洲發GDR，我們也鼓勵企業到香港上市。如果國際投資者與中國香港不脫鉤，其實就與中國不脫鉤。」

方星海又談到，外資私募證券基金管理公司所用的策略各有不同，包括宏觀對沖、高頻交易、指數增強，以及主觀好倉等等，只要他們嚴格遵守法律法規，以及交易所的交易規則，就應該鼓勵不同類型的投資策略各顯神通，爲投資者創造良好的回報。

方星海提到，上海國際金融中心建設在吸引資管行業機構入駐，在上海管理更多的資產方面有著很多天然的優勢，今後發展前景也是非常可觀，非常贊同把上海建成一個國際資產管理中心。

方星海表示，資本市場所屬的資產管理業務在國內高質量發展的格局已經初步形成，資管業格局更加合理，公募基金、私募基金發展勢頭良好，管理資產的規模分別達到27.29萬億元（人民幣，下同）和20.75萬億元，近五年分別增長1.4倍和0.8倍。私募資管業務進一步規範，管理規模達到13.77萬億元，這其中證券公司私募資管業務是6.53萬億元，基金公司的私募資管業務是6.94萬億元，期貨公司的私募資管業務是3000億元。

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編輯：李哲毅