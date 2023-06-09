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【港鐵優惠】MTR Mobile一連30日推免費抽獎　每日送出5000份獎品　包括全年免費車票 / 500元購物禮券 / 昂坪360門票

Hot Talk 16:08 2023/06/09

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【港鐵優惠】MTR Mobile一連30日推免費抽獎　每日送出5000份獎品　包括全年免費車票 / 500元購物禮券 / 昂坪360門票

港鐵公司 （00066） 稱，響應政府 「開心香港」活動，由下周二（6月13日）起，透過 MTR Mobile推出抽獎活動 ，一連30日，每日將送出5,000份獎品 ，包括全年免費車票 、車程優惠、500元購物禮券以及昂坪 360纜車門票等，總共15萬份。

港鐵稱，6月13日至7月12日期間， 登記用戶只需於每日上午9時至下午6時登入 MTR Mobile主頁，再撳一撳「立即抽獎」按鈕，即可免費參加抽獎。登記用戶每日可抽獎一次，並於整個抽獎期內最多獲得一次獎賞。

MTR Mobile15萬份總值超過500萬獎品

獎品 每日送出數量 30日共送出
MTR全年免費車票 5 150
港鐵商場500元電子禮券 50 1,500
昂坪360來回纜車門票 – 水晶車廂 2張 10 300
昂坪360來回纜車門票 – 標準車廂 2張 20 600
港鐵車站場景套裝 15 450
港鐵商場50元電子禮券 500 15,000
港鐵車站商店20元電子禮券 800 24,000
港鐵網上商店20元電子消費券 100 3,000
免費本地單程車程 1,000 30,000
10元車費折扣優惠 2,500 75,000
總數 5,000 150,000

 

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編輯：李哲毅

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