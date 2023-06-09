▲ 【港鐵優惠】MTR Mobile一連30日推免費抽獎 每日送出5000份獎品 包括全年免費車票 / 500元購物禮券 / 昂坪360門票

港鐵公司 （00066） 稱，響應政府 「開心香港」活動，由下周二（6月13日）起，透過 MTR Mobile推出抽獎活動 ，一連30日，每日將送出5,000份獎品 ，包括全年免費車票 、車程優惠、500元購物禮券以及昂坪 360纜車門票等，總共15萬份。

港鐵稱，6月13日至7月12日期間， 登記用戶只需於每日上午9時至下午6時登入 MTR Mobile主頁，再撳一撳「立即抽獎」按鈕，即可免費參加抽獎。登記用戶每日可抽獎一次，並於整個抽獎期內最多獲得一次獎賞。

MTR Mobile15萬份總值超過500萬獎品

獎品 每日送出數量 30日共送出 MTR全年免費車票 5 150 港鐵商場500元電子禮券 50 1,500 昂坪360來回纜車門票 – 水晶車廂 2張 10 300 昂坪360來回纜車門票 – 標準車廂 2張 20 600 港鐵車站場景套裝 15 450 港鐵商場50元電子禮券 500 15,000 港鐵車站商店20元電子禮券 800 24,000 港鐵網上商店20元電子消費券 100 3,000 免費本地單程車程 1,000 30,000 10元車費折扣優惠 2,500 75,000 總數 5,000 150,000

相關文章：

【港鐵加價】港鐵6.25實行新年度票價、都會票等月票7月加價 新增8.19半價「感謝日」

【東涌綫延綫】港鐵東涌綫延綫動工、目標2029年通車 從東涌東到中環、尖沙咀的車程將快21分鐘

編輯：李哲毅