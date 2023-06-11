【宏觀術數@iM網欄】術數論時事 黃鴨重臨世運變

巨型橡皮黃鴨重現香江，距離上次2013年黃鴨「駕臨」不覺間剛好十年，當年停泊在尖沙咀碼頭時吸引到來「打卡」群衆多達800萬人次「逼爆」附近一帶，確實曾為港人帶來不少歡樂與及「影像」回憶，今次重來增至成雙一對，料會帶來另一番熱鬧盛況。近年本港經歷疫情後經濟、民生，以至治安都面對巨大挑戰，股市和樓價又積累相當跌幅，民眾對未來難免較多擔憂，帶來多些歡笑和熱話總有其好處。

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術數方面又會否有玄機於其內？

熟悉術數的朋友都知道10年在術數中正好是一個「大運」年份，這是因應着天干以10數循環，配合地支12數，便構成60甲子。天干以「甲」年起始而終結於「癸」稱為「旬」（10年），2023年和以往2013及2003年天干都屬癸干並都為「旬」末，及後的一年均為甲年有啟始之象，當中特別是今年和20年前2003年同時亦為風水元運更替的一年，世運變遷前後都屬於多事之秋，過往筆者曾分析過幾個世運轉捩點的改變可作參考。

▲ 2013黃色巨鴨隻身「駕臨」尖沙咀帶來熱話

於近幾年中，天運已先後遇上2020年冬至的星運土木二星重逢並且進入風相星座大周期和玄空山、水運的變化，並將於明年地運更替，此情況並不常出現，其影響所及也不止於香港彈丸之地，於世界大局勢變化亦可見一斑，近年各地衝突、戰火、意識形態改變和科技大革新都和天運相契合。本港作為國際金融中心難免受外圍波及。術數方面本港地運會受「丁丑」1997回歸年八字所影響，近3個癸年（3字尾年份）天干相沖都較多波動，回顧2003年受沙士等衝激，今年形勢也希望未來年數年會「始艱難、終克定」吧。

黃色巨鴨雖然可愛，市民也樂見其結伴同行重來，於術數上卻有些「避忌」的意象，大家或會知道玄空風水視「二黑」和「五黃」均為凶星，布局上都會加倍小心，回顧上次黃鴨獨自停泊尖沙咀碼頭屬於九龍區南方，流年九紫星飛星屬吉象，其間曾「洩氣」引來關注，當年本港社會氣氛較多分歧和爭拗。

▲ 巨鴨打孖上，準備出發

今次年橡皮巨鴨成雙變成二數（二黑），並將停泊在中環海旁變成在中區的北方，流年飛星和流月的飛星幸而都遇上八白財星，未來九運又以北方為吉水，縱使二數和黃色都不算吉利類象，也希望可以藉巨鴨於商業中心地帶帶來的大眾聚集、關注和動象配合配合玄空為本港能為較疲弱的市道帶來沖喜，於月份內帶來短暫反彈。最重要是吸取教訓別再來「洩氣」變成凶象便好，術數重視象、理和數以外，亦很注重吉凶兆祥的。

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作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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