  • 28°C
香港時間 : 2023611日 (週日) 10:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宏觀術數@iM網欄】術數論時事 黃鴨重臨世運變

名人薈萃 09:45 2023/06/11

分享：

分享：

巨型橡皮黃鴨重現香江，距離上次2013年黃鴨「駕臨」不覺間剛好十年，當年停泊在尖沙咀碼頭時吸引到來「打卡」群衆多達800萬人次「逼爆」附近一帶，確實曾為港人帶來不少歡樂與及「影像」回憶，今次重來增至成雙一對，料會帶來另一番熱鬧盛況。近年本港經歷疫情後經濟、民生，以至治安都面對巨大挑戰，股市和樓價又積累相當跌幅，民眾對未來難免較多擔憂，帶來多些歡笑和熱話總有其好處。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

術數方面又會否有玄機於其內？

熟悉術數的朋友都知道10年在術數中正好是一個「大運」年份，這是因應着天干以10數循環，配合地支12數，便構成60甲子。天干以「甲」年起始而終結於「癸」稱為「旬」（10年），2023年和以往2013及2003年天干都屬癸干並都為「旬」末，及後的一年均為甲年有啟始之象，當中特別是今年和20年前2003年同時亦為風水元運更替的一年，世運變遷前後都屬於多事之秋，過往筆者曾分析過幾個世運轉捩點的改變可作參考。

2013黃色巨鴨隻身「駕臨」尖沙咀帶來熱話

於近幾年中，天運已先後遇上2020年冬至的星運土木二星重逢並且進入風相星座大周期和玄空山、水運的變化，並將於明年地運更替，此情況並不常出現，其影響所及也不止於香港彈丸之地，於世界大局勢變化亦可見一斑，近年各地衝突、戰火、意識形態改變和科技大革新都和天運相契合。本港作為國際金融中心難免受外圍波及。術數方面本港地運會受「丁丑」1997回歸年八字所影響，近3個癸年（3字尾年份）天干相沖都較多波動，回顧2003年受沙士等衝激，今年形勢也希望未來年數年會「始艱難、終克定」吧。

黃色巨鴨雖然可愛，市民也樂見其結伴同行重來，於術數上卻有些「避忌」的意象，大家或會知道玄空風水視「二黑」和「五黃」均為凶星，布局上都會加倍小心，回顧上次黃鴨獨自停泊尖沙咀碼頭屬於九龍區南方，流年九紫星飛星屬吉象，其間曾「洩氣」引來關注，當年本港社會氣氛較多分歧和爭拗。

巨鴨打孖上，準備出發

今次年橡皮巨鴨成雙變成二數（二黑），並將停泊在中環海旁變成在中區的北方，流年飛星和流月的飛星幸而都遇上八白財星，未來九運又以北方為吉水，縱使二數和黃色都不算吉利類象，也希望可以藉巨鴨於商業中心地帶帶來的大眾聚集、關注和動象配合配合玄空為本港能為較疲弱的市道帶來沖喜，於月份內帶來短暫反彈。最重要是吸取教訓別再來「洩氣」變成凶象便好，術數重視象、理和數以外，亦很注重吉凶兆祥的。

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

最新專欄文章 更多

【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
2023/06/04
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】一圖從易經卦象 詳談到九運風水選宅
2023/05/26
【宏觀術數@iM網欄】一圖從易經卦象 詳談到九運風水選宅
【宏觀術數@iM網欄】農曆四月 木星與奎宿九相會
2023/05/21
【宏觀術數@iM網欄】農曆四月 木星與奎宿九相會
【宏觀術數@iM網欄】從立夏星象 論英王查理斯三世加冕禮
2023/05/14
【宏觀術數@iM網欄】從立夏星象 論英王查理斯三世加冕禮
【宏觀術數@iM網欄】 從奇情港產片 尋找「命案」術數玄機
2023/04/30
【宏觀術數@iM網欄】 從奇情港產片 尋找「命案」術數玄機
占卜星相命理 文娛藝術 香港 尖沙咀

下一篇文章

【AI新知】Zoom嶄新會議功能 AI即時生成會議紀錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】28歲女想再讀書轉行未獲男友支持 網民：人生冇限制
【職場熱話】28歲女想再讀書轉行未獲男友支持 網民：人生冇限制
【職場熱話】47歲港男裸辭會計工作4個月未獲聘書 收銀也應徵 考慮應否做保安
【職場熱話】47歲港男裸辭會計工作4個月未獲聘書 收銀也應徵 考慮應否做保安
有盈退休：投資／投注致富是場夢
有盈退休：投資／投注致富是場夢
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【儲錢攻略】儲不到錢 ? 可能你未識呢個方法 1個動作決定你銀行存款數字有「幾個0」
【儲錢攻略】儲不到錢 ? 可能你未識呢個方法 1個動作決定你銀行存款數字有「幾個0」
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款